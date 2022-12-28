В преддверии Нового года Рыбинск начал выходить в лидеры по количеству туристов

В Tele2 фиксируют всплеск числа гостей в регионе накануне праздников.

Топ популярных городов возглавил Ярославль, а вот на второе место с рекордным ростом турпотока на 30% вышел Рыбинск, потеснив Переславль-Залесский. По данным сети Tele2, в декабре Ярославская область приняла больше всего туристов в ЦФО. С начала зимы количество гостей в регионе выросло на 24%, при этом чаще всего сюда приезжают путешественники из Москвы, Владимира и Вологды.

– Любопытно, что в этом сезоне клиенты Tele2 со всей страны увеличили интерес к Рыбинску – турпоток в город вырос сразу на 30%, – отметил Сергей Тимонин, директор ярославского филиала Tele2. – В результате этого райцентр поднялся на второе место рейтинга, вплотную приблизившись к Ярославлю и сместив Переславль-Залесский на почетное третье место. Отмечу, что в Ярославской области местные жители и туристы могут пользоваться качественной связью во всех популярных и исторических местах – для этого мы следим за работой сети и при необходимости модернизируем те базовые станции, где растет активность клиентов.

– Туристический потенциал Ярославской области очень велик, – считает Галина Крохмаль, директор департамента туризма. – При поддержке инструментов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и прочих мер федеральной и региональной поддержки в области развиваются практически все направления туризма, открываются новые инфраструктурные объекты, создаются новые маршруты, интересные в том числе и самостоятельным туристам. Уверена, что интерес гостей к нашему региону в дальнейшем будет только расти.

Если говорить о любимых местах для прогулок туристов, то, согласно оценке аналитиков big data Tele2, в Ярославле это – Волжская и Которосльные набережные, историческая улица Комсомольская и прилегающие к ней площади Волкова и Богоявленская. Кроме того, абонентов интересовала улица Большая Октябрьская, сохранившая множество зданий старинной постройки и ведущая к Ярославскому музею-заповеднику, а также Дмитриевский сквер рядом со старинными церквями.

В Рыбинске гости любят гулять по улице Крестовой, Волжской набережной, проходящей вдоль Волжского парка и Мемориала боевым и трудовым подвигам рыбинцев. Особенное внимание гости уделяют историческим зданиям: Рыбинскому государственному музею-заповеднику, расположенному в ансамбле Новой хлебной биржи, комплексу старинных построек на Красной площади и Спасо-Преображенскому собору. Также туристов интересует территория вблизи шлюзов Рыбинского гидроузла, откуда видно Монумент Мать-Волга.

А в Переславле-Залесском популярными стали: улицы Правая и Левая Набережные, улица Депутатская и расположенные близ нее смотровые площадки на озеро Плещеево, старинный Дом-Теремок на Плещеевской улице и Храм Сорока Мучеников.