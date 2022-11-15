В Маленьком Рыбинске появились таблички с QR-кодом

Информационные объявления призваны познакомить юных рыбинцев и гостей города с историческими достопримечательностями, которые стали прообразами для игровых элементов детской площадки.

Таблички с QR-кодом появились на водонапорной башне, пожарной каланче и железнодорожном вокзале. Объявление содержит краткую информацию о каждой достопримечательности: авторе проекта, годах постройки и QR-код. Он считывается мобильным устройством и ведёт на сайт visitrybinsk.ru (на который из городского бюджета истратили 350 тысяч рублей), где размещена уже полная информация об объекте и его местоположении.

— Таблички разработали совместно управление по молодежной политике и отдел туризма. Таким образом, мы хотели донести до маленьких рыбинцев и гостей нашего города, что на площадке представлены игровые элементы с историей. Это не просто аттракционы и горки, а достопримечательности Рыбинска в миниатюре, которые можно посетить, увидеть в натуральную величину, — рассказал заместитель главы Рыбинска по молодежной политике и развитию Михаил Погорелов.

В ближайшее время ещё одна табличка с QR-кодом появится на паровозике, который является миниатюрой памятника паровозу серии «Лебедянка», установленному на площади ж/д вокзала.

Детский городок «Маленький Рыбинск» открылся в этом году. Благоустройство новой площадки было выполнено в рамках губернаторской программы «Наши дворы». Объекты выполнены по эскизам воспитанников технопарка «Кванториум».

Пресс-служба администрации Рыбинска