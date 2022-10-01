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Виды смесителей: как правильно выбрать модель

01.10.2022, 9:13, Рекомендуем
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Лордом Кельвином еще в 19 столетии был изобретен первый смеситель для холодной и горячей воды. Со временем новые технологии и материалы дали возможность создавать удобные, эстетичные и совершенные устройства.

Разновидности и особенности смесителей

Различаются сантехнические модели смесителей местом установки, назначением, методом управления и материалом изготовления. Клиентам предлагаются:

  • кранбуксовые,
  • картриджные,
  • с встроенным термостатом,
  • бесконтактные,
  • порционные варианты.

Самыми удобными, практичными и простыми по конструкционному исполнению являются вентильные варианты изделий. Имеет изделие два вентиля, посредством которых приводится в действие запорный механизм. Поворачиваются последние в разные стороны, регулируя температуру и напор воды. Покупателям предлагаются варианты, оснащенные керамическими пластинами и резиновыми прокладками. Последние быстро изнашиваются, поэтому требуют замены.

Вентильные системы характеризуются простотой конструкции, ремонтопригодностью и невысокой стоимостью.

Картриджные, сенсорные и порционные смесители

Краны картриджного вида сменили вентильные устройства. Управляется водяной поток посредством встроенного керамического картриджа и рычага. Это надежный и долговечный прибор, характеризующийся быстротой и легкостью настройки необходимых параметров жидкости.

Специализированный магазин сантехники в Серпухове «ULTRA» предлагает обратить внимание на усовершенствованные модели смесителей с встроенным термостатом. Краны оснащены термоэлементами, которые помогают управлять холодными и горячими потоками. Продвинутые модели сохраняют в памяти индивидуальные параметры напора и температуры для нескольких пользователей. Экономичность, безопасность и удобство использования – основные преимущественные характеристики изделий подобного типа.

Сенсорные модели имеют в комплектации специальные датчики, которые активизируют подачу воды, когда непосредственно перед ними оказываются руки пользователя. Устанавливаются сенсоры в корпус смесителя или в мойку. Отключается вода в автоматическом режиме. Удобство и простота использования, гигиеничность, бытовая безопасность, экономичность – достоинства дано типа.

Порционные смесители оснащаются кнопкой на корпусе, нажатие на которую запускает поток воды. Примерно 10-30 секунд будет литься жидкость, после чего устройство отключается в автоматическом режиме.

Источник информации: https://www.s-ultra.ru/.




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