Виды смесителей: как правильно выбрать модель
01.10.2022, 9:13, Рекомендуем
Теги: ЖКХ, Интернет, Ремонт
Лордом Кельвином еще в 19 столетии был изобретен первый смеситель для холодной и горячей воды. Со временем новые технологии и материалы дали возможность создавать удобные, эстетичные и совершенные устройства.
Разновидности и особенности смесителей
Различаются сантехнические модели смесителей местом установки, назначением, методом управления и материалом изготовления. Клиентам предлагаются:
- кранбуксовые,
- картриджные,
- с встроенным термостатом,
- бесконтактные,
- порционные варианты.
Самыми удобными, практичными и простыми по конструкционному исполнению являются вентильные варианты изделий. Имеет изделие два вентиля, посредством которых приводится в действие запорный механизм. Поворачиваются последние в разные стороны, регулируя температуру и напор воды. Покупателям предлагаются варианты, оснащенные керамическими пластинами и резиновыми прокладками. Последние быстро изнашиваются, поэтому требуют замены.
Вентильные системы характеризуются простотой конструкции, ремонтопригодностью и невысокой стоимостью.
Картриджные, сенсорные и порционные смесители
Краны картриджного вида сменили вентильные устройства. Управляется водяной поток посредством встроенного керамического картриджа и рычага. Это надежный и долговечный прибор, характеризующийся быстротой и легкостью настройки необходимых параметров жидкости.
Специализированный магазин сантехники в Серпухове «ULTRA» предлагает обратить внимание на усовершенствованные модели смесителей с встроенным термостатом. Краны оснащены термоэлементами, которые помогают управлять холодными и горячими потоками. Продвинутые модели сохраняют в памяти индивидуальные параметры напора и температуры для нескольких пользователей. Экономичность, безопасность и удобство использования – основные преимущественные характеристики изделий подобного типа.
Сенсорные модели имеют в комплектации специальные датчики, которые активизируют подачу воды, когда непосредственно перед ними оказываются руки пользователя. Устанавливаются сенсоры в корпус смесителя или в мойку. Отключается вода в автоматическом режиме. Удобство и простота использования, гигиеничность, бытовая безопасность, экономичность – достоинства дано типа.
Порционные смесители оснащаются кнопкой на корпусе, нажатие на которую запускает поток воды. Примерно 10-30 секунд будет литься жидкость, после чего устройство отключается в автоматическом режиме.
Источник информации: https://www.s-ultra.ru/.
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