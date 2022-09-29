Как выбрать опорные и ведущие колеса для ричтраков

Ричтраки представляют собой уникальную складскую технику, которая характеризуется максимальной надежностью. Модели спецтехники отличаются мощностью, габаритными размерами, функциональными возможностями, конструктивными особенностями, типом двигательной системы и прочими техническими параметрами. Грузовые нагрузки приходятся на колеса, поэтому именно эти части чаще всего нуждаются в замене и ремонте.

Колеса для ричтрака: особенности материала

Работает техника на большой высоте с продукцией, отличающейся повышенной массой. Поэтому все комплектующие должны выполняться из качественных и надежных материалов. Колесо рулевое Линд выполнено из вулколана – прочного и износостойкого полиуретана. По сравнению с иными аналогами, выполненными из другого сырья, вулколановые ролики характеризуются надежностью и долговечностью.

Колеса для ричтрака Linde из полиуретана Vulkollan различаются диаметром, изделия обеспечивают надежное сцепление с поверхностью напольного покрытия. Производится материал по специальной запатентованной технологии, поэтому предлагаются с сертификатами качества и прослужат продолжительное время.

В каталоге компании «Погрузчик» можно подобрать ведущее EJC , ESD, EJD, ERC, EMC, опорное и рулевое колесо для ричтраков и другой складской техники можно подобрать из большого ассортимента. Стоимость изделий зависит от диаметра и материала исполнения.

Ведущее и опорное колеса: в чем особенность конструкции

Ведущее колесо является одним из самых дорогих комплектующих спецтехники для склада. Отличается изделие большими размерами, производится из высококачественного материала. Чтобы комплектующее работало эффективно и обеспечивало надежность сцепления, не буксовало, лучше отдать предпочтение вулколану.

Опорные колеса отличаются меньшими размерами, их основное предназначение и функции – дополнительная точка опоры ричтрака. Производители комплектуют технику одинарными изделиями из полиуретана, оснащенные подшипниками. Желательно покупать опорные колеса в комплекте с кронштейном. Последние предлагаются и по отдельности.

Ролики предлагаются в сборе с подшипниками, расположены изделия на вилах штабелеров. Для техники, отличающейся повышенной грузоподъемность, предназначены компоненты, выполненные из вулколлана.

Источник информации сайт: https://stellana.ru/.