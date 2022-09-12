Дорожный битум: особенности применения

При обустройстве дорог разного назначения используется большое количество материалов. Кроме щебня, песка и цемента необходим также битум. Он хорошо проникает в сыпучие вещества, просачивается в смеси, отличается высокой влагонепроницаемостью. Универсален, применяется при прокладке общественных дорог, а также в частном строительстве. Покупателям предлагается много разных марок, их продают под названием БНД.

Битумом называют вязкое вещество высокой плотности, по консистенции похожее на смолу. Его перевозят кусками разных размеров, а перед применением растапливают, чтобы получить густую жидкость. Материал чаще всего добавляют в асфальтовые и асфальтобетонные смеси. Он также востребован как гидроизоляционная прослойка между фундаментом и первым нижним рядом стены.

Особенности применения, преимущества

Дорожный битум получают из продуктов прямой переработки нефти в результате их окисления и селективного разделения. Состав универсален, подходит для садовых дорожек, сельских, городских магистралей, трасс международного значения. Его же используют при прокладке дорог в аэропортах. Дорожный битум , цена которого доступна, также широко востребован при реконструкции покрытий.

Область применения материала очень широкая. Это не только дорожное строительство. Битумные смеси эффективны как гидроизоляционные для фундаментов, труб, различных построек. С помощью состава проводят обработку поверхностей, а также делают пропитки разных объектов. Это также один из компонентов при приготовлении холодного асфальтобетонного состава.

Дорожный нефтяной битум, сделанный в соответствии с ГОСТ, отличается рядом преимуществ:

высокие герметизационные, гидроизоляционные характеристики;

устойчивость к влаге, температурным перепадам, различным погодным воздействиям;

высокая износостойкость;

долговечность;

прочность, эластичность.

В результате применения битума, полученного на основе переработанных нефтепродуктов, получается плотное и качественное дорожное покрытие.

Главные характеристики разновидностей

При выборе материала всегда учитывают его свойства. Они отличаются в зависимости от марки и названия. Так, существует еще дорожная битумная эмульсия . Это раствор, получаемый в результате смешивания нефтепродукта с водой. В составе присутствуют также дополнительные примеси или эмульгаторы. В итоге формируется дисперсная система.

Битумная эмульсия также является гидроизоляционным материалом. Отличается высокими проникающими способностями, хорошо выдерживает низкие температуры и сохраняет все начальные характеристики даже при сильном морозе. Наносится тонким слоем, поэтому не придется покупать большое количество. Это очень экономная в расходе, практичная жидкость. Полностью безопасна для человека и окружающей среды. Позволяет строить дороги и автомагистрали быстро, точно, качественно.

Вид битума определяют по двум характеристикам – удельному весу и температуре плавления. Удельный вес колеблется в пределах 950-1500 кг/м³. Нельзя, чтобы куб весил больше максимального значения, это говорит о том, что в нем присутствуют ненужные посторонние примеси. Существует также объемная масса, определяемая для одного кубометра материала.

По марке определяется температура плавления. Этот параметр показывает, по достижении какой температуры состав превращается в жидкость. Правда, если смесь в расплавленном виде остудить до 80 градусов и ниже, она станет густой, как сметана. Но в любом случае перед покупкой всегда смотрят на тип и марку.

Источник: разработка и производство нефтехимии, изоляционных материалов — him-stroy.ru