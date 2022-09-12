Дорожный битум: особенности применения
12.09.2022, 17:38, Детали
Теги: Благоустройство, Промышленность, Ремонт, Строительство
При обустройстве дорог разного назначения используется большое количество материалов. Кроме щебня, песка и цемента необходим также битум. Он хорошо проникает в сыпучие вещества, просачивается в смеси, отличается высокой влагонепроницаемостью. Универсален, применяется при прокладке общественных дорог, а также в частном строительстве. Покупателям предлагается много разных марок, их продают под названием БНД.
Битумом называют вязкое вещество высокой плотности, по консистенции похожее на смолу. Его перевозят кусками разных размеров, а перед применением растапливают, чтобы получить густую жидкость. Материал чаще всего добавляют в асфальтовые и асфальтобетонные смеси. Он также востребован как гидроизоляционная прослойка между фундаментом и первым нижним рядом стены.
Особенности применения, преимущества
Дорожный битум получают из продуктов прямой переработки нефти в результате их окисления и селективного разделения. Состав универсален, подходит для садовых дорожек, сельских, городских магистралей, трасс международного значения. Его же используют при прокладке дорог в аэропортах. Дорожный битум, цена которого доступна, также широко востребован при реконструкции покрытий.
Область применения материала очень широкая. Это не только дорожное строительство. Битумные смеси эффективны как гидроизоляционные для фундаментов, труб, различных построек. С помощью состава проводят обработку поверхностей, а также делают пропитки разных объектов. Это также один из компонентов при приготовлении холодного асфальтобетонного состава.
Дорожный нефтяной битум, сделанный в соответствии с ГОСТ, отличается рядом преимуществ:
- высокие герметизационные, гидроизоляционные характеристики;
- устойчивость к влаге, температурным перепадам, различным погодным воздействиям;
- высокая износостойкость;
- долговечность;
- прочность, эластичность.
В результате применения битума, полученного на основе переработанных нефтепродуктов, получается плотное и качественное дорожное покрытие.
Главные характеристики разновидностей
При выборе материала всегда учитывают его свойства. Они отличаются в зависимости от марки и названия. Так, существует еще дорожная битумная эмульсия. Это раствор, получаемый в результате смешивания нефтепродукта с водой. В составе присутствуют также дополнительные примеси или эмульгаторы. В итоге формируется дисперсная система.
Битумная эмульсия также является гидроизоляционным материалом. Отличается высокими проникающими способностями, хорошо выдерживает низкие температуры и сохраняет все начальные характеристики даже при сильном морозе. Наносится тонким слоем, поэтому не придется покупать большое количество. Это очень экономная в расходе, практичная жидкость. Полностью безопасна для человека и окружающей среды. Позволяет строить дороги и автомагистрали быстро, точно, качественно.
Вид битума определяют по двум характеристикам – удельному весу и температуре плавления. Удельный вес колеблется в пределах 950-1500 кг/м³. Нельзя, чтобы куб весил больше максимального значения, это говорит о том, что в нем присутствуют ненужные посторонние примеси. Существует также объемная масса, определяемая для одного кубометра материала.
По марке определяется температура плавления. Этот параметр показывает, по достижении какой температуры состав превращается в жидкость. Правда, если смесь в расплавленном виде остудить до 80 градусов и ниже, она станет густой, как сметана. Но в любом случае перед покупкой всегда смотрят на тип и марку.
Источник: разработка и производство нефтехимии, изоляционных материалов — him-stroy.ru
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