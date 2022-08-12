Почему элитная мебель дорогая?

Стоимость элитных предметов мебели кажется неоправданно завышенной. Однако это не так. Неповторимое качество, долгий срок службы, привлекательный вид вполне оправдывают вложенные средства. По сравнению с дешевыми аналогами, элитные дизайнерские диваны сохраняют форму, не скрипят, поскольку комплектующие детали и фурнитура проходит тщательный контроль. Чтобы найти ответ на вопрос о высокой цене, стоит комплексно подойти к рассмотрению критериев.

Дизайн

В процессе формирования стоимости внешний вид мебели не является основополагающим фактором. За исключением единичного товара от мировых дизайнеров. Многие бюджетные линейки оформлены не менее красиво. Но даже визуально схожие изделия существенно различаются по характеристикам.

При производстве элитных моделей используются дорогие ткани, надежный каркас. Для улучшения эргономики технология изготовления регулярно совершенствуется, вносятся передовые разработки.

Обивка

Натуральная кожа российского и итальянского производства аналогична для пользователей, не обладающих навыками экспертной оценки. Различия становятся заметны по мере использования. Итальянская мягкая мебель сохраняет первоначальный вид спустя несколько лет, на российской появляются потертости, трещины. Секрет кроется в процессе выделки шкур. При покупке стоит изучить предлагаемые варианты. От заменителя кожи лучше отказаться. Такая обивка имеет нехарактерный натуральному материалу блеск, низкую износостойкость, что в целом дешевит мебель.

Если предпочтение отдается тканевой обшивке, то оптимальным сочетанием дизайна, состава, фактуры, тактильным восприятием обладает германский и итальянский текстиль.

Эргономика

Удобству и уровню комфорта элитной мебели уделяется отдельное внимание. Вне зависимости от конструкции, в диванах предусмотрена поддержка позвоночника, шеи. Подлокотники смоделированы таким образом, чтобы при опоре руками можно было расслабиться. Каждая модель создается по индивидуальным параметрам, позволяющим свободно разместиться всем членам семьи, без дискомфорта друг для друга.

У известных мебельных фабрик встречается дизайнерская мягкая мебель с глубоким сиденьем для отдыха, ортопедическим основанием для ежедневного сна, поддержкой для спины, головы. Забота о потребителе на каждом этапе производственного процесса увеличивают итоговую цену.

Надежность

Данный параметр достигается благодаря толстой березовой фанере в сочетании с древесным массивом при изготовлении каркаса. Оптимальный уровень просушки защищает от трещин, скрипов, поломок в течение нескольких лет.

Выбирая диван в качестве спального места для гостиной, можно не беспокоиться о прочности механизма трансформации. Система рассчитана на ежедневную нагрузку. Модели дополнительно оснащаются мини-баром, реклайнером, системой хранения. При производстве каркаса бюджетных аналогов используется ДСП, что не только ненадежно, но и часто небезопасно.

Мягкое наполнение включает несколько слоев, тем самым обеспечивая ортопедические свойства, долговечность, удобство, сохранение формы. Недорогие аналоги выдерживают меньшую нагрузку, быстро проминаются, истираются.

Элитная и обычная мягкая мебель: в чем принципиальная разница

Основная разница в том, что фабрики, производящие мебель в среднем ценовом сегменте, нацелены на потоковую реализацию. Именно поэтому дизайн и оформление нельзя назвать оригинальными. Изредка встречаются изделия, достойные роскошных интерьеров.

Бюджетная продукция имеет право на существование, поскольку нередко привлекательна, функциональна. Но она абсолютно лишена индивидуальности. Сотни одинаковых шкафов невозможно отличить друг от друга.

Второе принципиальное отличие кроется в качестве материалов. Даже несмотря на привлекательный дизайн, сравнивать массив дерева с ДВП, ДСП и мебельными щитами – неуместно.

Предметы мебели премиум класса станут украшением интерьера квартиры, оформленного в любом стиле. Итальянские диваны демонстрируют безупречный вкус владельца, отражая роскошь в каждой детали.