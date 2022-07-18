«Амадей Принт» и «Moscow Raceway» — сотрудничество продолжается!

Осенью 2021 года в «Амадей Принт» обратился постоянный клиент компании — представитель гоночной трассы «Moscow Raceway». Задача заключалась в разработке дизайна и изготовлении спортивных костюмов премиального качества. Костюмы должны были стать подарками для друзей генерального директора «Moscow Raceway».

Согласно проекту, костюм должен состоять из трех изделий — лонгслива, толстовки и штанов. Разработкой дизайна занимался дизайнер компании «Амадей Принт» — на каждый вид изделия было представлено несколько дизайнерских решений. В результате были выбраны черные лонгсливы, а также по два варианта штанов и толстовок — серые и черные.

Для пошива штанов и толстовок использовался самый качественный материал из всего турецкого трикотажа — петельчатый футер трехнитка. Также была подобрана фурнитура высокого качества — металлическая молния, на которой был размещен ПВХ-пуллер с логотипом «Moscow Raceway».

На концах шнурка капюшона и шнурка на штанах установлены металлические наконечники. Шнур на изделиях — красного цвета в цвет лого клиента. Шов на горловине закрыт жаккардовой лентой, специально заказанной в бело-красном фирменном биколоре компании-заказчика.

Брендирование выполнено методами вышивки и шелкографии — на груди и на спине. На горловине размещена жаккардовая этикетка с лого «Moscow Raceway». В центре рукава по всей его длине отпечатана красная линия, с эффектом потертости.

Для пошива лонгсливов была выбрана плотная кулирка черного цвета, плотность которой составляет 200 г/м. На этих изделиях брендирование производилось методом шелкографии. Так же, как и на толстовках по всей длине рукавов напечатана красная линия и большой логотип на груди.

Все элементы брендирования, в том числе фурнитура, бирки, жаккардовые ленты и пуллеры были разработаны индивидуально. Поэтому изделия получились не только премиальными, но и полностью уникальными. Партия костюмов была выполнена точно в срок и вызвала у заказчика самые положительные эмоции.

«Moscow Raceway» — гоночная траса, расположенная в Волоколамском городском округе Московской области. Автодром получил высшую категорию FIA — Grade 1, которая дает право на проведение соревнований любого уровня, в том числе мировых чемпионатов по авто и мотоспорту, а также этапов Формулы 1. Длина трассы составляет 4 070 метров, ширина — 12-21 метр, ширина прямой «старт-финиш» — 15 метров, перепад высот — 22 метра. Конфигурация трассы состоит из 9 левых поворотов и 6 правых. Главная особенность трека — движение против часовой стрелки.

«Амадей Принт» — крупнейший в России производитель рекламного текстиля и сувенирной продукции. Компания выполняет все задачи, связанные с изготовлением эксклюзивного мерча — от эскизов изделия до их пошива и нанесения изображения методом печати или вышивки. На складе «Амадей Принт» всегда есть более 300 000 единиц продукции стандартных моделей. Производство работает без посредников, поэтому сохраняет самые доступные цены.