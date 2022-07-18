«Амадей Принт» и «Moscow Raceway» — сотрудничество продолжается!
18.07.2022, 18:19, Новости
Теги: Бизнес, Промышленность, Технологии
Осенью 2021 года в «Амадей Принт» обратился постоянный клиент компании — представитель гоночной трассы «Moscow Raceway». Задача заключалась в разработке дизайна и изготовлении спортивных костюмов премиального качества. Костюмы должны были стать подарками для друзей генерального директора «Moscow Raceway».
Согласно проекту, костюм должен состоять из трех изделий — лонгслива, толстовки и штанов. Разработкой дизайна занимался дизайнер компании «Амадей Принт» — на каждый вид изделия было представлено несколько дизайнерских решений. В результате были выбраны черные лонгсливы, а также по два варианта штанов и толстовок — серые и черные.
Для пошива штанов и толстовок использовался самый качественный материал из всего турецкого трикотажа — петельчатый футер трехнитка. Также была подобрана фурнитура высокого качества — металлическая молния, на которой был размещен ПВХ-пуллер с логотипом «Moscow Raceway».
На концах шнурка капюшона и шнурка на штанах установлены металлические наконечники. Шнур на изделиях — красного цвета в цвет лого клиента. Шов на горловине закрыт жаккардовой лентой, специально заказанной в бело-красном фирменном биколоре компании-заказчика.
Брендирование выполнено методами вышивки и шелкографии — на груди и на спине. На горловине размещена жаккардовая этикетка с лого «Moscow Raceway». В центре рукава по всей его длине отпечатана красная линия, с эффектом потертости.
Для пошива лонгсливов была выбрана плотная кулирка черного цвета, плотность которой составляет 200 г/м. На этих изделиях брендирование производилось методом шелкографии. Так же, как и на толстовках по всей длине рукавов напечатана красная линия и большой логотип на груди.
Все элементы брендирования, в том числе фурнитура, бирки, жаккардовые ленты и пуллеры были разработаны индивидуально. Поэтому изделия получились не только премиальными, но и полностью уникальными. Партия костюмов была выполнена точно в срок и вызвала у заказчика самые положительные эмоции.
«Moscow Raceway» — гоночная траса, расположенная в Волоколамском городском округе Московской области. Автодром получил высшую категорию FIA — Grade 1, которая дает право на проведение соревнований любого уровня, в том числе мировых чемпионатов по авто и мотоспорту, а также этапов Формулы 1. Длина трассы составляет 4 070 метров, ширина — 12-21 метр, ширина прямой «старт-финиш» — 15 метров, перепад высот — 22 метра. Конфигурация трассы состоит из 9 левых поворотов и 6 правых. Главная особенность трека — движение против часовой стрелки.
«Амадей Принт» — крупнейший в России производитель рекламного текстиля и сувенирной продукции. Компания выполняет все задачи, связанные с изготовлением эксклюзивного мерча — от эскизов изделия до их пошива и нанесения изображения методом печати или вышивки. На складе «Амадей Принт» всегда есть более 300 000 единиц продукции стандартных моделей. Производство работает без посредников, поэтому сохраняет самые доступные цены.
Официальный сайт компании: https://www.amadey-print.ru/
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