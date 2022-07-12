Реестры импортозамещения: виды, особенности, задачи, цели, преимущества ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Реестры импортозамещения: виды, особенности, задачи, цели, преимущества

12.07.2022, 8:38, Детали
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Уже несколько лет на территории Российской Федерации наблюдается процесс импортозамещения. Он представляет собой увеличение производства отечественных товаров и расширение внутреннего рынка. Это относится к разным видам товаров и продуктов. Например, сюда входят также информационные технологии. Помощником в этом станет реестр импортозамещения для разработки и продажи IT-продуктов. Здесь происходит регистрация новых отечественных компаний.

Виды реестров

На сегодняшний день представлено несколько реестров импортозамещения в сфере производства информационных продуктов. Каждый из них направлен на определенные задачи и цели. Например, можно выделить следующие реестры:

  • ТОРП Минпромторг – создан для поддержки российских производителей и радиоэлектронного оборудования.
  • Государственный реестр средств защиты информации ФСТЭК 0 – его относят к базовым сервисам по таможенному и экспортному контролю в условиях рынка РФ.
  • Реестр сертифицированных СЗИ ФСБ – в соответствии с установленным законодательством все средства для защиты информации должны пройти обязательную сертификацию. Именно за эти процессы и отвечают регуляторы ФСБ и ФСТЭК.
  • Реестр аккредитованных организаций в области информационных технологий – льготы для поддержки разработчиков ПО отечественного формата, стимулирование развития и продвижения данной деятельности, подтверждении качества услуг фирмы.

Помимо этого, присутствуют реестры для определенных типов продукции: компьютерная, радиоэлектронная, телевизионная. Часто целью импортозамещения выступает создание ограничений для иностранных производителей в выходе на российский рынок.

Особенности реестров

Каждая компания-производитель информационных технологий или программного обеспечения должна учитывать требования и стандарты, установленные законодательством РФ. Также им требуется прохождение регистрации в отдельных реестрах. На сайте можно найти подробную информацию о них. Это направлено на достижение следующих задач:

  • расширение и улучшение российского рынка;
  • разработка альтернативы товарам зарубежного производства;
  • ограничение выхода на рынок для зарубежных компаний;
  • увеличение ассортимента информационных товаров;
  • улучшение качества продукции;
  • предоставление необходимых данных о состоянии промышленности.

Реестры импортозамещения – это специализированные ведомства, стимулирующие деятельность российских производителей информационных технологий и цифровых товаров. Сюда можно отнести программное обеспечение, новые сервисы, инновационные разработки, радиоэлектронную продукцию и прочее.




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