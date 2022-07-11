Цены снижаются, оборот торговли падает

В июне 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания подешевела на 3 процента (рост с февраля – на 12,7 процента).

Больше всего за четвертый месяц «специальной военной операции» в Украине подорожали маргарин и рис – на 5,8 и 5,6 процента соответственно.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего снизилась цена на капусту – на 37,7 процента.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе снизилась до 5804 рублей против 5986 рублей.

При этом, за последние четыре месяца больше всего подорожали: лук репчатый – на 56,2 процента, картофель – на 140,9 процента и маргарин – на 37,4 процента. Заметнее всего подешевели огурцы – на 50,6 процента и капуста – на 28,1 процента.

Отметим, оборот розничной торговли в мае составил 28 221 млн рублей (минус 10,5 процента к маю 2021 года), а в январе-мае 2022 года – 134 281,9 млн рублей (минус 5,2 процента к соответствующему периоду прошлого года). Индекс (объем) промышленного производства в мае 2022 года по сравнению с апрелем этого года снизился на 17,5 процента (следует учитывать майские выходные).

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

