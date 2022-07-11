Цены снижаются, оборот торговли падает
11.07.2022, 12:11, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Промышленность, Работа
В июне 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания подешевела на 3 процента (рост с февраля – на 12,7 процента).
Больше всего за четвертый месяц «специальной военной операции» в Украине подорожали маргарин и рис – на 5,8 и 5,6 процента соответственно.
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего снизилась цена на капусту – на 37,7 процента.
В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе снизилась до 5804 рублей против 5986 рублей.
При этом, за последние четыре месяца больше всего подорожали: лук репчатый – на 56,2 процента, картофель – на 140,9 процента и маргарин – на 37,4 процента. Заметнее всего подешевели огурцы – на 50,6 процента и капуста – на 28,1 процента.
Отметим, оборот розничной торговли в мае составил 28 221 млн рублей (минус 10,5 процента к маю 2021 года), а в январе-мае 2022 года – 134 281,9 млн рублей (минус 5,2 процента к соответствующему периоду прошлого года). Индекс (объем) промышленного производства в мае 2022 года по сравнению с апрелем этого года снизился на 17,5 процента (следует учитывать майские выходные).
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июне, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15,00
|
1,25
|
500,23
|
613,94
|
625,29
|
101,8%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4,00
|
0,33
|
286,53
|
97,32
|
95,51
|
98,1%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14,00
|
1,17
|
177,13
|
206,49
|
206,65
|
100,1%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,80
|
0,15
|
641,51
|
96,23
|
96,23
|
100,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14,00
|
1,17
|
164,63
|
193,01
|
192,07
|
99,5%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,70
|
0,06
|
286,69
|
16,64
|
16,72
|
100,5%
|
Масло сливочное, кг
|
1,80
|
0,15
|
833,70
|
121,37
|
125,06
|
103,0%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7,00
|
0,58
|
132,73
|
79,50
|
77,43
|
97,4%
|
Маргарин, кг
|
6,00
|
0,50
|
270,38
|
127,80
|
135,19
|
105,8%
|
Сметана, кг
|
1,80
|
0,15
|
285,38
|
42,13
|
42,81
|
101,6%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110,00
|
9,17
|
62,94
|
557,43
|
576,95
|
103,5%
|
Творог нежирный, кг
|
10,00
|
0,83
|
384,54
|
309,59
|
320,45
|
103,5%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,50
|
0,21
|
702,77
|
146,06
|
146,41
|
100,2%
|
Яйца куриные, 10 шт.
|
18,00
|
1,50
|
74,29
|
119,28
|
111,44
|
93,4%
|
Сахар-песок, кг
|
20,00
|
1,67
|
74,33
|
136,63
|
123,88
|
90,7%
|
Печенье, кг
|
0,70
|
0,06
|
246,58
|
14,02
|
14,38
|
102,6%
|
Карамель, кг
|
0,70
|
0,06
|
336,02
|
19,34
|
19,60
|
101,3%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,50
|
0,04
|
1452,55
|
61,79
|
60,52
|
97,9%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,30
|
17,94
|
5,34
|
5,46
|
102,2%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
3411,36
|
203,10
|
207,52
|
102,2%
|
Мука пшеничная, кг
|
20,00
|
1,67
|
48,06
|
84,42
|
80,10
|
94,9%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115,00
|
9,58
|
54,05
|
513,67
|
517,98
|
100,8%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75,00
|
6,25
|
81,45
|
512,19
|
509,06
|
99,4%
|
Рис шлифованный, кг
|
5,00
|
0,42
|
118,63
|
46,80
|
49,43
|
105,6%
|
Пшено, кг
|
6,00
|
0,50
|
59,95
|
30,59
|
29,98
|
98,0%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,30
|
0,61
|
68,69
|
42,44
|
41,79
|
98,5%
|
Вермишель, кг
|
6,00
|
0,50
|
103,67
|
52,98
|
51,84
|
97,8%
|
Картофель, кг
|
150,00
|
12,50
|
57,19
|
802,88
|
714,88
|
89,0%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35,00
|
2,92
|
43,96
|
205,92
|
128,22
|
62,3%
|
Лук репчатый, кг
|
20,00
|
1,67
|
50,39
|
100,48
|
83,98
|
83,6%
|
Морковь, кг
|
35,00
|
2,92
|
59,84
|
200,84
|
174,53
|
86,9%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,80
|
0,15
|
102,10
|
18,16
|
15,32
|
84,4%
|
Яблоки, кг
|
18,60
|
1,55
|
133,66
|
207,68
|
207,17
|
99,8%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
5986,07
|
5803,83
|
97,0%
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