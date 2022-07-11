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Цены снижаются, оборот торговли падает

11.07.2022, 12:11, Главное
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В июне 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания подешевела на 3 процента (рост с февраля – на 12,7 процента).

Больше всего за четвертый месяц «специальной военной операции» в Украине подорожали маргарин и рис – на 5,8 и 5,6 процента соответственно.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего снизилась цена на капусту – на 37,7 процента.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе снизилась до 5804 рублей против 5986 рублей.

При этом, за последние четыре месяца больше всего подорожали: лук репчатый – на 56,2 процента, картофель – на 140,9 процента и маргарин – на 37,4 процента. Заметнее всего подешевели огурцы – на 50,6 процента и капуста – на 28,1 процента.

Отметим, оборот розничной торговли в мае составил 28 221 млн рублей (минус 10,5 процента к маю 2021 года), а в январе-мае 2022 года – 134 281,9 млн рублей (минус 5,2 процента к соответствующему периоду прошлого года). Индекс (объем) промышленного производства в мае 2022 года по сравнению с апрелем этого года снизился на 17,5 процента (следует учитывать майские выходные).

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июне, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15,00

1,25

500,23

613,94

625,29

101,8%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4,00

0,33

286,53

97,32

95,51

98,1%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14,00

1,17

177,13

206,49

206,65

100,1%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,80

0,15

641,51

96,23

96,23

100,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14,00

1,17

164,63

193,01

192,07

99,5%

Сельдь соленая, кг 

0,70

0,06

286,69

16,64

16,72

100,5%

Масло сливочное, кг 

1,80

0,15

833,70

121,37

125,06

103,0%

Масло подсолнечное, кг 

7,00

0,58

132,73

79,50

77,43

97,4%

Маргарин, кг 

6,00

0,50

270,38

127,80

135,19

105,8%

Сметана, кг 

1,80

0,15

285,38

42,13

42,81

101,6%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110,00

9,17

62,94

557,43

576,95

103,5%

Творог нежирный, кг

10,00

0,83

384,54

309,59

320,45

103,5%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,50

0,21

702,77

146,06

146,41

100,2%

Яйца куриные, 10 шт. 

18,00

1,50

74,29

119,28

111,44

93,4%

Сахар-песок, кг 

20,00

1,67

74,33

136,63

123,88

90,7%

Печенье, кг 

0,70

0,06

246,58

14,02

14,38

102,6%

Карамель, кг 

0,70

0,06

336,02

19,34

19,60

101,3%

Чай черный байховый, кг 

0,50

0,04

1452,55

61,79

60,52

97,9%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,30

17,94

5,34

5,46

102,2%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

3411,36

203,10

207,52

102,2%

Мука пшеничная, кг 

20,00

1,67

48,06

84,42

80,10

94,9%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115,00

9,58

54,05

513,67

517,98

100,8%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75,00

6,25

81,45

512,19

509,06

99,4%

Рис шлифованный, кг 

5,00

0,42

118,63

46,80

49,43

105,6%

Пшено, кг 

6,00

0,50

59,95

30,59

29,98

98,0%

Горох и фасоль, кг 

7,30

0,61

68,69

42,44

41,79

98,5%

Вермишель, кг 

6,00

0,50

103,67

52,98

51,84

97,8%

Картофель, кг 

150,00

12,50

57,19

802,88

714,88

89,0%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35,00

2,92

43,96

205,92

128,22

62,3%

Лук репчатый, кг 

20,00

1,67

50,39

100,48

83,98

83,6%

Морковь, кг 

35,00

2,92

59,84

200,84

174,53

86,9%

Огурцы свежие, кг 

1,80

0,15

102,10

18,16

15,32

84,4%

Яблоки, кг 

18,60

1,55

133,66

207,68

207,17

99,8%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

  

5986,07

5803,83

97,0%



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