Банк России о долгах и приложениях

– Видела рекламу юридической фирм о том, что они помогут списать долги по кредитам. Созвонилась с ними. Они сообщили, что якобы, гражданин имеет право раз в пять лет списать все свои долги и кредиты. Готовы посодействовать, то есть все оформить, как надо. Я только должна заплатить им за услугу, но сумму просят приличную. Вот я и думаю, стоит ли связываться? А вдруг деньги заплачу и останусь при своих долгах? – Вероника Г., Данилов

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Действительно, в последнее время часто встречается реклама юридических услуг, которая предлагает гражданам списать их долги. Они могут рассказывать о якобы специальных государственных программах поддержки граждан по освобождению от долгов.

Должен сказать, что никаких подобных программ не существует. Если вам гарантируют, что вы спишете долги без всяких потерь, – это обман. Единственный способ полностью избавиться от долгов – объявить себя банкротом. Но банкротство – это крайняя мера с определенными последствиями для гражданина. В ходе процедуры банкротства у заемщика могут забрать и распродать в счет долга почти все имущество за исключением единственного жилья и предметов первой необходимости. Дом или квартиру в залоге по ипотечному кредиту банк вправе забрать и продать, даже когда другого жилья у заемщика нет. Что касается кредитной истории, то в случае банкротства, ваш рейтинг заемщика станет крайне низким, и еще долгое время взять новый кредит или заём будет практически невозможно.

Если вы будете иметь дело с мошенниками, то они, получив предоплату за услугу, просто пропадут с вашими деньгами. А недобросовестные юристы, скорее всего, предложат вам услугу, которую вы можете сделать самостоятельно и без затрат. Речь идет о составлении заявления о банкротстве или переговорах с банком о реструктуризации долга.

Замечу, что если у вас возникли проблемы с погашением кредита или займа, самое верное решение – самостоятельно обратиться в свою кредитную организацию и договориться о реструктуризации долга, то есть о снижении размера платежа до доступного вам уровня. Если ваш доход сильно сократился в последнее время (не менее, чем на 30%), то до 30 сентября вы можете обратиться в банк за кредитными каникулами, то есть за полным освобождением платежей сроком на 6 месяцев.

Более подробно о реструктуризации долга и кредитных каникулах я советую вам прочитать на просветительском сайте Финкульт.инфо.

– Плеймаркет начал удалять приложения банков, например, уже там нет приложения сбера, наверняка, ещё каких-то других. Как обновлять приложения и не стать жертвой мошенников, которые, к примеру, начнут рассылать электронные письма или сообщения с предложением “обновить” приложения и приведут на фишинговые ресурсы? – Ольга С., Ярославль

Отвечает специалист по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко:

– В случае удаления приложений банков из магазинов приложений пользователи для установки или обновления онлайн-банка могут воспользоваться следующими вариантами. Можно перейти на использование личного кабинета на официальном сайте банка.

Второй вариант – скачать мобильное приложение с официального сайта банка, если банк предоставляет такую возможность.

Если приложение уже установлено и работает, то с ним делать ничего не нужно, просто продолжайте пользоваться – все функции приложения продолжают работать. При любых вопросах и сомнениях насчет работы приложений обращайтесь в свой банк. Скачивать приложения банка со сторонних сайтов ни в коем случае нельзя, так как высок риск заражения мобильного устройства вредоносным кодом. Это с большой вероятностью приведет к потере средств. В этом случае банк не обязан компенсировать клиенту его ущерб, поскольку он сам совершил действия, повлекшие доступ мошенников к счетам.

Будьте бдительны! Всегда внимательно проверяйте адресную строку сайта своего банка, его адрес лучше всего найти самостоятельно и сохранить у себя в закладках. Не переходите по подозрительным ссылкам из электронных писем и смс-сообщений. Обязательно обновляйте антивирусные программы на своих гаджетах.