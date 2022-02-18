Tele2 – лучший работодатель среди мобильных операторов ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Tele2 – лучший работодатель среди мобильных операторов

18.02.2022, 14:26, Новости
Теги: , , ,

Согласно данным исследования hh.ru, оператор Tele2 вошел в десятку лучших работодателей страны и лидирует среди мобильных операторов.

А если оценивать сферу телекома в целом (мобильная и проводная связь), то Tele2 заняла второе место после «Ростелекома».

Авторитетный рейтинг составлен на основе оценки компаний-участников по трем показателям: оценка эффективности HR-процессов работодателя на основе анкетирования, мнение самих сотрудников и мнение соискателей.

– Тот факт, что из года в год Tele2 удерживает лидерство, оставаясь в числе лучших работодателей, подтверждает, что наша HR-стратегия дает свои результаты, – прокомментировала заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2 Елена Иванова. – Выстроенная система заботы о сотрудниках поддержала нашу производительность труда в сложный пандемийный период – за последние два года она выросла на 26%.

В компании подчеркнули, что индекс вовлеченности по итогам 2021 года составил 87%, и по этому показателю Tele2 опередила наиболее успешные компании телеком-индустрии в Европе и даже лучших работодателей мира.

Оператор продолжает политику заботы о персонале в 2022 году: недавно начала работать служба поддержки коллег. Теперь любой сотрудник компании может позвонить на горячую линию либо зайти на сайт или в мобильное приложение и получить помощь в решении личного вопроса со стороны дипломированных психологов, финансистов и юристов.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Обзор Mazda CX-9

17.02 / Новое оборудование в «ОДК-Сатурн» вдвое повысит скорость упрочнения деталей двигателей

17.02 / МаксиМаркетс как брокерская платформа

15.02 / Tinder растет быстрее – исследование Tele2

15.02 / Як складають рейтинг онлайн казино?

15.02 / Исследование интернет-казино Азино 777

15.02 / Машины Buhler – высокотехнологичное решение для аграрного сектора

15.02 / Время работы биржи

15.02 / Вклады, работа, расходы

14.02 / Про любовь и про работу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика