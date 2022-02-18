Tele2 – лучший работодатель среди мобильных операторов

18.02.2022, 14:26, Новости

Теги: Tele2, Бизнес, Работа, Технологии

Согласно данным исследования hh.ru , оператор Tele2 вошел в десятку лучших работодателей страны и лидирует среди мобильных операторов.

А если оценивать сферу телекома в целом (мобильная и проводная связь), то Tele2 заняла второе место после «Ростелекома».

Авторитетный рейтинг составлен на основе оценки компаний-участников по трем показателям: оценка эффективности HR-процессов работодателя на основе анкетирования, мнение самих сотрудников и мнение соискателей.

– Тот факт, что из года в год Tele2 удерживает лидерство, оставаясь в числе лучших работодателей, подтверждает, что наша HR-стратегия дает свои результаты, – прокомментировала заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2 Елена Иванова. – Выстроенная система заботы о сотрудниках поддержала нашу производительность труда в сложный пандемийный период – за последние два года она выросла на 26%.

В компании подчеркнули, что индекс вовлеченности по итогам 2021 года составил 87%, и по этому показателю Tele2 опередила наиболее успешные компании телеком-индустрии в Европе и даже лучших работодателей мира.

Оператор продолжает политику заботы о персонале в 2022 году: недавно начала работать служба поддержки коллег. Теперь любой сотрудник компании может позвонить на горячую линию либо зайти на сайт или в мобильное приложение и получить помощь в решении личного вопроса со стороны дипломированных психологов, финансистов и юристов.