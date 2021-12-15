Современные гитары – отличное звучание, вневременной дизайн

15.12.2021, 17:13, Рекомендуем

Теги: Интернет, Музыка

Гитара – инструмент, который веками пользовался неослабевающим интересом. В руках опытного музыканта гитара может творить музыкальные чудеса. Благодаря гитаре создаются величайшие хиты. Это музыкальный инструмент вне времени.

Интернет-магазин TECHNODOM предлагает лучшие гитары от известных производителей, таких как Enya, Yamaha. Гитара в Технодоме доступна во многих цветовых вариантах. Делается ставка на высокое качество и широкий ассортимент инструментов.

Классическая гитара

У этого инструмента широкий гриф, мягкие струны. Классическая гитара также является одной из акустических гитар, потому что ее не нужно подключать к электросети, звук усиливается декой. На гитаре можно играть множеством техник, а ее звук идеально подходит для исполнения классической музыки.

Акустическая гитара

Для аккомпанемента в основном используются акустические гитары, поэтому они отличаются большой громкостью. На нее влияет дека – больше, чем в случае с классической гитарой. Музыканты используют этот инструмент и для сольной игры. Акустические гитары идеально подходят для начинающих гитаристов, поскольку обеспечивают более комфортную игру.

Электроакустическая гитара

Это акустическая гитара, которую можно подключить к усилителю или микшеру. Она выглядит почти так же, как обычный акустический инструмент, за исключением двух дополнительных функций:

имеет разъем, через который ее можно подключить;

через панель управления можно регулировать громкость, эквалайзер, вставлять батарею, а иногда и иметь встроенный тюнер.

Акустические гитары Yamaha пользуются большой популярностью. Благодаря высокому качеству изготовления и строгому контролю качества инструменты не имеют себе равных в своем ценовом сегменте.

Электрогитары – это универсальный тип гитары, который бывает самых разных форм и размеров.

На сайте technodom.kz интернет-магазина TECHNODOM подготовлен обширный ассортимент укулеле, а также классических, акустических, электроакустических гитар.

Гавайская гитара – укулеле

Очень интересный инструмент, который медленно, но постепенно набирает популярность. Укулеле отлично подходит для многих музыкальных жанров, в основном акустических. Представляет собой четырехструнный музыкальный инструмент из дерева, напоминающий небольшую классическую гитару. Существует как минимум четыре различных типа гавайской гитары – сопрано, концертино, тенор и баритон.