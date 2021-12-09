SuperJob назвал вакансии декабря в Ярославле с зарплатой от 100 тысяч рублей

09.12.2021, 12:11, Детали

Теги: Безработица, Бизнес, Промышленность, Работа

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 76 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек: Саратове, Тюмени, Ижевске, Барнауле, Ульяновске, Иркутске, Хабаровске, Ярославле, Владивостоке, Томске, Оренбурге, Рязани, Набережных Челнах, Астрахани, Пензе, Кирове и Липецке — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения декабря.

Самую высокую зарплату декабря в Ярославле предлагают водителю-экспедитору с категорией Е – от 111 до 130 тыс. рублей. Сотрудник должен иметь подтвержденный водительский стаж по категории Е не менее одного года, опыт работы в междугородних грузоперевозках, готовность к длительным командировкам с предоставлением выходных по графику. Будущему работнику предлагают дополнительные выплаты за экономию топлива и газовые заправки, возможность повышения уровня дохода по итогам работы, ремонт и техническое обслуживание у официальных дилеров без участия водителя, а также стоянки и кафе на пути следования в рамках проекта “Комфортная среда” для водителей.

Второе место в городе занимает должность программиста «1С» с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц. Работодатель обещает оплату мобильной связи, скидки на продукцию компании, корпоративные мероприятия, а для иногородних возможно обсудить релакационный пакет.

На третьем месте располагается вакансия менеджера по работе с заказчиками малоэтажного индивидуального строительства – 100 тыс. рублей в месяц. От кандидатов требуется умение оформлять договора, быть готовым к разъездному характеру работы, выполнять план по продаже не менее двух коттеджей в месяц по входящему потоку. Компания предлагает премии от продаж и бонусы.

В рейтинг также вошла вакансия начальника офиса продаж с высшим образованием и опытом работы на аналогичной позиции не менее полу года – от 65 тыс. рублей. Работодатель предоставляет бесплатное обучение, премии за результативность, медицинское страхование и социальный пакет.

Замыкает рейтинг должность старшего инженера службы бортового оборудования – от 53 тыс. рублей в месяц. Будущем сотруднику обещает компенсацию мобильной связи и карьерный рост.

В декабре в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии программистов, руководителей среднего звена, менеджеров по продажам.

В Тюмени, Набережных Челнах, Кирове в топе наиболее оплачиваемых вакансий — вакансии врачей.

В Иркутске, Владивостоке, Астрахани в топ вошли вакансии главных бухгалтеров.

Во Владивостоке среди лучших по оплате — вакансия директора ИТ, в Рязани — инженера-программиста станков с ЧПУ, в Ярославле — старшего инженера службы бортового оборудования, в Томске — управляющего торговым центром.