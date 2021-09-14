Слабость, тревога и головные боли – как перенесенный ковид сказался на продуктивности работников Ярославской области

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Центрального федерального округа, в том числе из Ярославской области, и выяснила, как перенесенный ковид повлиял на продуктивность работников, какие симптомы болезни чаще всего преследуют ярославцев и как они мешают работе.

41% сотрудников Ярославской области ответили, что уже переболели коронавирусом. Наиболее высокие доли переболевших среди респондентов в возрасте 45-54 (53%) и 55 лет и старше (58%), наименьшая доля – среди возрастной группы 35-44 лет (47%). Чаще всего (доля от 55%) болели представители сотрудники сферы безопасности, медики и фармацевты, специалисты по закупкам, маркетологи и управленцы. Реже всего – сотрудники сферы транспорта и логистики, рабочий персонал и строители.

Почти половина (46%) жителей Ярославской области из числа переболевших ковидом заметили общее снижение своей продуктивности, каждый четвертый (25%) точно не заметил никакого негативного влияния болезни, 19% скорее не ощущают их, 9% затруднились с ответом. Почти половина (46%) работников области (из числа переболевших ковидом) ответили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни.

Женщины чаще мужчин говорили снижении продуктивности после болезни и чаще усталости на работе. Из возрастных групп наименьшая доля (42%) заметивших негативное влияние болезни на работу у респондентов 55 лет и старше. Снижение продуктивности чаще замечали маркетологи, юристы, административный и производственный персонал, а также ИТ-специалисты. В дополнение к этим же профессиям стали быстрее уставать на работе после болезни и строители. А вот представители банковской и финансовой сфер, напротив, реже других отмечали усталость после перенесенной болезни.

Большинство (62%) жителей Ярославской области заметили у себя какие-либо из последствий COVID-19. Чаще всего люди отмечали такие симптомы как слабость и усталость, снижение работоспособности и концентрации, забывчивость, проблемы с обонянием и вкусом, одышку и нарушения сна. Чуть реже ярославцы отмечали такие симптомы как тревога, частые головные боли и перепады настроения. В отдельных случаях респонденты рассказали о болях в суставах, выпадении волос, обострении хронических заболеваний, депрессии и повышенной потливости.

Половина ярославцев (50%) смогли восстановиться от болезни за месяц. 38% отметили, что им для реабилитации понадобился срок от месяца до полугода, а для 12% он растянулся на год. 44% жителей региона не брали отпуск/больничный на период болезни и реабилитации. 46% брали больничный, каждому десятому (9%) пришлось уйти в отпуск, чтобы восстановить силы после болезни.

В компаниях свыше половины (54%) работников Ярославской области нет никакой поддержки для столкнувшихся с COVID-19, каждый третий (33%) не знает или затруднился ответить. У 4% лечение от COVID-19 входит в ДМС, у 7% можно уйти в отпуск с сохранением зарплаты, еще 3% отметили, что в их компании есть финансовая поддержка от работодателя и лишь у 1% есть специальная программа по реабилитации.