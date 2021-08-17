Россияне смогут обезопасить себя от мошенников, которые оформляют кредиты по утерянным паспортам

17.08.2021, 19:19, Детали

Теги: Бизнес, Происшествия, Технологии

Госдума РФ занята разработкой закона, который может снизить риски стать потерпевшим от действий кибермошенников. Согласно законодательному акту, оформление ссуды и других банковских услуг будет возможно только с согласия клиента в письменной форме. Кроме того, любой человек сможет вводить запрет на определенное время на оформление услуг на свои паспортные данные. Давайте разберемся, как злоумышленники оформляют займы по чужим паспортам, как обезопасить себя от подобных мошеннических действий.

Потеря паспорта может стоить миллионы рублей

Для оформления кредитов на других людей злоумышленники пользуются потерянными либо выкраденными паспортами. Далее они меняют фотографии, после чего обращаются одновременно в различные кредитные компании и банки для оформления займа. В некоторых финансовых организациях они берут незначительные ссуды, в других оформляют крупные кредиты. В итоге потерпевший может «попасть» на суммы более миллиона в отечественной валюте (все зависит от его кредитной истории и ПКР).

В некоторых случаях мошенникам не требуется паспорт человека, они обманным путем получают фото либо ксерокопию документов, после чего в режиме онлайн берут займы в МФО. На сегодняшний день сделать это можно всего за пару минут, выдаются займы круглосуточно без выходных на 1mbank , к примеру. Распространена схема, когда злоумышленники обманом просят скачать вредоносное ПО, посредством которого заходят в банковские приложения на смартфоне и просто переводят деньги со счетов потерпевшего.

Проблема банковского учреждения, а не клиента

Руководитель комитета Госдумы по финансовым рынкам А. Гетта заявил, что новый закон даст клиентам банков и МФО возможность запрещать оформление на свое имя каких-либо кредитов в режиме онлайн. Сделать это можно будет через портал госуслуг, многофункциональный центр или через сам банк. Причем снять временное ограничение можно будет в любой момент времени.

Чиновник заявил, что они работают над защитой клиентов от мошеннических схем, поэтому собираются внедрить механизм, который максимально защитит человека при потере или краже паспорта, от утечки персональных данных к злоумышленникам. А. Гетта утверждает, что новый закон сможет полностью перекрыть мошенникам возможность оформлять ссуды с использованием украденного паспорта или персональных данных. После его принятия, все действия банка или МФО без согласия заемщика станут проблемой кредитно-финансового учреждения.

Как защитить себя от мошенничества

Эксперты дали ряд советов, как не стать жертвой киберпреступников, оформляющих кредиты на чужое имя через интернет. Для этого нужно установить на свой смартфон надежный антивирус и никогда не переходить по ссылкам, которые приходят в сообщениях в мессенджеры, по СМС или электронной почте, так как они могут содержать вирус.

Если звонит человек от имени банка с неизвестного номера и просить сообщить номер карты или персональные данные, сбрасывайте звонок и перезванивайте на официальный телефон кредитного учреждения, указанный на сайте. При пользовании мобильным банкингом следует назначать сложные пароли, не ставить одну и ту же комбинацию для разных приложений. Рекомендовано подключить оповещения о проведении операций по банковской карте. Это даст возможность ее заблокировать при подозрительных транзакциях либо опротестовать. Также нельзя входить в мобильный банкинг из общественных сетей Wi-Fi во избежание кражи паролей.