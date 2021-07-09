Для ярославских предпринимателей и жителей области продлена реструктуризация кредитов

09.07.2021, 10:38, Новости

Теги: Безработица, Бизнес, Промышленность, Работа

Банк России рекомендовал кредиторам продлить до 1 октября 2021 года реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП.

Ранее срок принятой в стране меры поддержки ограничивался 1 июля 2021 года. Решение было принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам.

Напомним, меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии были введены в начале апреля прошлого года. С этого времени и по сегодняшний день банками была снижена кредитная нагрузка для более 1 тысячи ярославских предприятий. Общий объем реструктурированных кредитов бизнесу составил почти 7 млрд рублей. В том числе 600 предприятий воспользовались правом на кредитные каникулы, приостановив на полгода выплаты по кредитам общей суммой в 1,7 млрд рублей.

С момента введения мер поддержки почти 17 с половиной тысяч жителей региона воспользовались возможностью реструктурировать свои кредиты общей суммой около 6 млрд рублей. Почти 1,5 тысячи ярославцев оформили кредитные и ипотечные каникулы, получив полное освобождение от платежей на 6 месяцев. Большая часть заемщиков договорились с банками о снижении долговой нагрузки до приемлемой в новых жизненных обстоятельствах. Критериями для принятия решения о предоставлении гражданам каникул или рассрочки являлись заболевание заемщика (или члена его семьи) COVID-19 или снижение его дохода до уровня, не позволяющего обслуживать задолженность.

– Реструктуризация кредитов и займов по-прежнему актуальна для определенной части ярославских заемщиков. Поэтому сейчас важно создать условия, чтобы снизить риски дефолта как физических лиц, так предприятий. Реструктуризация не испортит кредитной истории, преодолев финансовые трудности, заемщик сможет вернуться к обычному графику платежей, – прокомментировал управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.