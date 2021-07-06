В Рыбинске к юбилею города обновили фасад Лоцманской биржи

06.07.2021, 14:13, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Праздник, Ремонт

К Дню празднования 950-летия города Рыбинска фасад Старой хлебной (Лоцманской) биржи, расположенной на Волжской набережной, привели в порядок.

Выполнены покрасочные работы. Завершающий этап – комплекс косметических преобразований: замена баннеров на окнах, покраска дверных проемов и уборка мусора. Этот объем дополнительных косметических работ подрядчик должен выполнить в ближайшее время.

– Нужно заменить баннеры на окнах, покрасить входную дверь, закрыть забор, поставить решетку на вход, чтобы ограничить доступ внутрь здания, тогда все в комплексе будет смотреться хорошо, – отметил Владимир Афанасьев, представитель компании «Верхневолжская производственная сеть».

Уже сейчас, после покраски в белый цвет, здание приобрело обновленный вид. Но это лишь мера для сохранения фасада здания до проведения реставрации. Необходимость в более глубоком ремонте остается. В настоящее время подрядная организация выполняет пересчет сметной стоимости в текущие цены, идет поиск источников финансирования для продолжения работ.

– Проект реконструкции разработан в 2013 году. При этом сложность ремонта увеличивается с каждым годом. Необходимо восстановление старых конструкций, усиление фундамента. Фирма «ВПС» готовит актуальную проектно-сметную документацию, – рассказал Михаил Миронов, заместитель начальника управления строительства.

Необходимо восстановить подпорную стенку со стороны с набережной. Требуется укрепление фундамента, установка перекрытий и перегородок, внутренняя отделка здания в соответствии с его назначением, обновление водосточной системы. Отдельный вопрос по кровле. Изначально она была медной.

В этом году историческому зданию, расположенному по адресу: Волжская набережная, 4 исполняется 210 лет. Лоцманская биржа является объектом культурного наследия 19 века.

Пресс-служба администрации города Рыбинска