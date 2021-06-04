В Рыбинске проверили детские аттракционы на Волжской набережной
 

В Рыбинске проверили детские аттракционы на Волжской набережной

04.06.2021, 15:01, Новости
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Сегодня специалисты отдела потребительского рынка товаров и услуг провели рейдовое мероприятие по безопасности детских надувных аттракционов в Волжском парке.

В ходе проверки у предпринимателя проверили наличие документов на аттракционы – паспорт, акт технического освидетельствования, журнал эксплуатации надувного оборудования.

После трагедии в Алтайском крае глава города Рыбинска Денис Добряков поручил провести рейдовое обследование всего игрового оборудования, которое размещается в городе. Сейчас в Волжском парке осуществляют деятельность два предпринимателя. Они эксплуатируют аттракционы и надувное оборудование на основании разрешений на использование земельного участка.

˗ В ходе проверки мы увидели, что все операторы прошли обучающий инструктаж, это подтверждено советующими удостоверениями. Обращаем внимание на наличие информации для посетителей. Она должна быть расположена в доступном для посетителей месте. Указана цена на услуги, весовая категория, правила пользования батутами, информация ответственного за безопасность, ˗ рассказала Снежанна Евсеева, ведущий специалист отдела потребительского рынка товаров и услуг.

Кроме того, предприниматели должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по нераспространению коронавирусной инфекции. На Волжской набережной операторы осуществляют рабочую деятельность в масках, на торговых точках присутствуют антисептики. Аттракционы загружаются не более чем на 50 %. Оплатить услугу можно бесконтактным способом.

˗ Наш день начинается с установки и проверки оборудования. У нас на аттракционе 16 креплений, мы проверяем каждое. Только после этого допускаются посетители. Обязательно проводим инструктаж с операторами. Ежедневно моем и дезинфицируем аттракционы. В начале каждого сезона мы проходим проверку, получаем акт ввода оборудования в эксплуатацию, ˗ подчеркнул руководитель парка аттракционов Геннадий Горюнов.

Полномочия по проверке технического состояния и безопасности аттракционов возложены на административно-технической надзор Ярославской области. Администрация города со своей стороны письменно информирует инспекцию о местах размещения аттракционов, для того чтобы специалисты проводили проверку в рамках своих полномочий. На данный момент в городе осуществляют деятельность только две точки надувных аттракционов, которые получили соответствующее разрешение.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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