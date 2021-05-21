Популярные хиты для удовольствия и хорошего настроения

21.05.2021, 10:53, Новости

Теги: Интернет, Музыка

Популярная музыка в машине, на телефоне, в MP-3 плеере — это реальность, если пользоваться бесплатными Интернет-сервисами и музыкальными площадками. Популярные mp3 песни представлены, как отечественными русскоязычными, так и зарубежными известными и малоизвестными исполнителями. То есть, все и на любой вкус современного меломана. Кому-то по душе рок, металл, хип-хоп, а кто-то фанатеет от рэпа, электро хауса или шансона. Выбор в музыкальном океане огромен и разнообразен.

В мир музыки недавно ворвался молодой никому ранее не известный парень — репер Ramil’. Рамиль Алимов представил на суд слушателей свою песню «Сон», и она стала весьма популярной. Звучит во многих кальянных, ночных клубах и на дискотеках. Теперь и дома многие любители рэпа вбивают в поисковике Рамиль сон скачать мп3 и наслаждаются новинкой. Хотя и другие треки Рамиля узнаваемы и популярны. Его тексты и незамысловатые на первый взгляд биты трогают душу. Парень создает качественную танцевальную музыку, лирические тексты о жизни, любви и дружбе, то есть о насущном. О том, что трогает за живое каждого из нас.

Сама же песня «Сон» набрала более миллиона просмотров на Ютуб-канале исполнителя. Сразу после выхода она попала музыкальный ТОР «Попкорн». Как и популярный трек «Сияй», но в первой композиции не совсем прослеживается личный стиль репера. «Сон» получился более «клубным» и продолжает классическую тему о печальной любви. В песне Рамиль-романтик переживает болезненное расставание. Слушая композицию в mp3 формате можно подумать о жизни, расслабиться. Она подходит, как для клубной вечеринки в качестве музыкального фона, так и для индивидуального прослушивания. Из нее получится идеальный концертный хит для молодого исполнителя Ramil’.

Если отойти от отечественного рэпа и обратить внимание на американских исполнителей, то заслуживает внимания Ludacris и его песня Act A Fool https://hitster.fm/ludacris/act-a-fool из сборника 2 Fast 2 Furious. Прослушать ее можно в mp3 формате бесплатно онлайн. Песня впервые предстала перед слушателями в 2006 году. С начала карьеры музыкант выпустил 10 студийных альбомов. Он также снимается в фильмах и недавно анонсировал в своем Инстаграмме новые треки и кинокартины. Ждем его новых работ и пополнения дискографии, ведь скачать их очень легко, зайдя на топовый музыкальный сайт.

Заслуживают внимания и другие песни Лудакриса из альбома 2 Fast 2 Furious, как и совместный трек Party Girls, который репер исполнил с Cashmere Cat, Уизом Халифой и Jeremih. Он принес ему несколько угасшую популярность и первые строки хит парадов. Быть может, он на них и задержится и далее будет радовать фанатов зарубежного рэпа.