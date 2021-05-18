Преимущества моечного оборудования Kranzle

18.05.2021, 10:03, Детали

Теги: Бизнес, Промышленность, Технологии

Мойки высокого давления Kranzle появились в нашей стране не так давно, но уже смогли завоевать популярность у большого количества россиян. А все благодаря тому, что у этого оборудования есть весомые преимущества, которые выгодно отличают его от аналогичных товаров-конкурентов. Давайте поговорим более подробно о том, чем же так хороши эти мойки.

Преимущество №1. Длительный срок непрерывной работы. Конструкция мойки предусматривает, что она будет работать 6 часов без перерыва – это можно назвать абсолютным рекордом среди аналогичных решений. А все благодаря электродвигателю, который характеризуется низкими оборотами – всего 1400 оборотов в минуту, увеличенным сроком службы (по сравнению с предыдущими моделями он вырос на 40%), а также сниженным уровнем шума, что не может не радовать пользователей.

Преимущество №2. Наличие системы «Тотал-стоп». Она заключается в том, что ровно через 40 секунд после того, как курок моечного пистолета будет отпущен, двигатель остановится самостоятельно, без дополнительных усилий со стороны пользователя. Такое решение позволяет полностью исключить работу в холостую (что, как известно, расходует ресурс двигателя, а также потребляет излишнюю электроэнергию). Однако и это не предел – на многих современных моделях двигатель перестает работать через 3 минуты после того, как пользователь отпускает курок пистолета.

Преимущество №3. Страна производства – Германия (если быть еще точнее, то это Бавария). Как и все немецкое, эта техника отличается высоким качеством. Так что, если хотите иметь вещь европейского, а не китайского производства – обращайтесь к этой моечной технике!

Преимущество №4. Применение исключительно материалов высокого качества. Для того, чтобы добиться высокого качества готового изделия, следует брать для производства только самые лучшие материалы. Те комплектующие, которые соприкасаются с водой, выполняются из нержавеющей стали (другой вариант – кованая латунь). Это позволяет добиться длительного срока службы всего без исключения оборудования, а также защитить технику от проявлений коррозии.

Преимущество №5. Повсеместный контроль качества – каждый аппарат, который должен покинуть завод в Баварии, перед этим проходит жесткую и серьезную проверку качества. Если у проверяющих есть хоть малейшие сомнения, этот товар в продажу не поступит.

Чтобы добиться минимально возможной в России цены на моющую технику Kranzle, заходите на сайт https://kranzle-russia.ru/ – это лучшее решение для тех, кто любит качественное оборудование по доступной цене!