К юбилею Рыбинска создана историческая игра «Один день из жизни Усть-Шексны»
 

К юбилею Рыбинска создана историческая игра «Один день из жизни Усть-Шексны»

31.03.2021, 10:29, Новости
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В год 950-летия Рыбинска горожанам и гостям города предлагают новый туристический продукт – экскурсию – ролевую игру «Один день из жизни Усть-Шексны».

Действие происходит на месте расположения памятника археологии XI века, положившего начало поселению на волжских берегах. Гостям предлагают полностью погрузиться в атмосферу того времени.

Смелый, интересный и яркий проект предложила Автономная некоммерческая организация «Историческая россыпь «Ярославия». Гаджеты и современные речевые обороты гостей просят оставить за забором с высоким частоколом. На территорию древнего поселения нужно входить готовым прожить несколько часов как жители Усть-Шексны. Игровые (условно исторические) костюмы, заботливо подготовленные организаторами, помогают «погружению» в новую реальность.

– Сценарий ролевой игры мы писали вместе с историками, отталкиваясь от летописных источников, чтобы создать события и образы действующих лиц: князя, купца, дружинников, волхва, матушки. Ключевые персонажи подают пример, вовлекают в историческую ролевую игру. Предусматриваем и дальнейшее развитие проекта – наполнение территории локациями ремесленников: гончара, кузнеца и других, – рассказала организатор исторической игры, руководитель АНО «Историческая россыпь «Ярославия» (https://vk.com/ir_yaroslavia) Елена Машенкова.

На территории поселения несколько игровых локаций, на каждой из которых разыгрываются события, которые могли иметь место в Усть-Шексне того времени. Мужчин учат сражаться на мечах и зазывают в охрану каравана. Волхв Кудеяр обращается к языческим богам за помощью в преодолении тягот и лишений. Женщины проходят обряд посвящения в «берегини» и обучаются целительству. На столе – блюда и напитки по рецептам XI века. Далее – народный сход, пеший торговый караван, нападение иноземцев, осада крепости и хороводы.

Проект реализуется при поддержке управления культуры администрации города Рыбинска.

– Новый туристический продукт будет интересен для разных целевых аудиторий и возрастных групп. Надеемся, что интерактив добавит объекту привлекательности и посещаемости. А мы будем рады, если горожанам и туристам понравится такая форма подачи информации об истории города, о месте, откуда Рыбинск берет свое начало, – подчеркнула начальник управления культуры Марина Воронина.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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