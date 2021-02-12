«Губит людей не пиво» – в Рыбинске готовятся водить экскурсии по заводу Дурдина

12.02.2021, 13:29, Новости

Теги: Промышленность, Туризм

Руководство предприятия ООО «Богемия», располагающегося в здании пивоварни рыбинского купца Иван Дурдина, в преддверии туристического сезона разрабатывает экскурсионную программу по историческому зданию.

В программе – знакомство с историей известной купеческой семьи, традиционных технологиях изготовления пива.

Старое здание пивоваренного завода известно каждому жителю Рыбинска. Пивоваренный завод «Богемия» был построен в Рыбинске в 1878 году купцом Иваном Ивановичем Дурдиным. В конце XIX века предприятие был крупнейшим из семи заводов в Ярославской губернии. Большую часть своей истории задние не меняло функционального назначения, здесь варили пиво. Свидетели тому – деревянные помещения для хранения солода, огромные цеха, пивоваренные котлы советского периода.

– Мы давно мечтали об открытии этого туристического маршрута, работали с владельцем предприятия. У завода богатейшая история, накопленная за 143 года. Сейчас, вместе с возвращением старого названия – «Богемия», завод получит и новую жизнь не только как предприятие, но и как интереснейший объект показа, – рассказала заместитель главы по социальным вопросам Наталья Шульдина.

В настоящее время Рыбинск уже достаточно известен в сфере внутреннего туризма, уверенно звучит в федеральной повестке. Готов войти в карту промышленно туризма региона со своим экскурсионным проектом.

Экскурсия «Три эпохи пива» начинается с дореволюционного завода Ивана Дурдина. Далее – эпоха советского пивоварения, затем новая жизнь пивоварни, возрождающей наследие Дурдиных. Туристам предлагают прогулку по старому зданию пивоваренного завода, осмотр помещений, где располагались солодовни и склады завода «Русская богемия», с рассказом об истории купеческого рода, их благотворительной деятельности и о технологиях изготовления пива.

Переход в часть завода, где сохранилось советское пивоваренное оборудование, будет сопровождаться рассказом об историческом пути предприятия. В дальнейшем здесь возможно создание экспозиции. Третья часть истории завода – современная пивоварня.

Руководители проекта и современной пивоварни подчеркивают, что для создания туристического маршрута не будет проводиться масштабная реконструкция.

– Туристы увидят пивзавод таким, каким его сделало время и социальные изменения в обществе. Мы просто наводим порядок во внутренних помещениях. Единственная существенная поправка – обеспечение безопасности туристов, – рассказала Мария Тимофеева, руководитель туристического проекта по заводу Дурдина.

Также в планах организаторов совместить краеведческое и гастрономическое направление экскурсий, внести интерактив – участие в создании напитка и театрализованные элементы, ометили в пресс-служба администрации города.