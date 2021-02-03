Павла Кузнецова осудят за хищение из бюджета 349 млн рублей

03.02.2021, 17:30, Новости

Теги: Бизнес, Бюджет, Криминал, Прокуратура, Промышленность, Суд

Первый заместитель прокурора Ярославской области Дмитрий Чумак утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего директора ООО «Завод дорожных машин», сообщила в пресс-служба региональной прокуратуры.

Обвиняемый – 57-летний директор ООО «Завод дорожных машин», бывший президент торгово-промышленной палаты Ярославской области (ЯрТПП) Павел Кузнецов.

По версии следствия, в 2016-2019 гг. директор завода в нарушение условий договора на поставку высокопроизводительной самоходной и прицепной техники давал подчиненным указания о приобретении деталей для техники в Китае, вместо их изготовления на предприятии в Рыбинске.

В результате предприятие незаконно получило субсидии на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении указанной техники, а также затрат на содержание рабочих мест.

Ущерб, причиненный Российской Федерации преступной деятельностью, составил более 349 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники управления ФСБ России по Ярославской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Павел Кузнецов был задержан ФСБ 13 сентября 2019 года. 14 сентября он был арестован Рыбинским городским судом. 30 сентября решением областного суда мера пресечения была изменена на домашний арест. 13 мая 2020 года Рыбинский городской суд в очередной раз продлил Павлу Кузнецову эту меру пресечения. 3 июня 2020 года Ярославским областным судом постановление Рыбинского городского суда от 13 мая было отменено, и Павла Кузнецова отпустили из-под домашнего ареста.

Рыбинское предприятие ООО «Завод дорожных машин» производит дорожную технику, автогрейдеры, снегопогрузчики и фронтальные погрузчики.