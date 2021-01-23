«Крипта» идет на выборы
 

«Крипта» идет на выборы

23.01.2021, 9:09, Эксклюзив
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0,7 биткоина (bitcoin) и 11 эфиров (ethereum) задекларировал мэр Рыбинска в качестве дополнительных источников дохода за 2020 год.

Об этом стало известно из налоговой декларации, поданной в отдел по контролю за коррупционными доходами.

– У нас нет претензий к мэру – налоги уплачены, партийные взносы тоже, – сообщили ryb.ru в компетентных органах.

По словам источника, мэр города получил пожертвования на предвыборную компанию от донатов в Северной Корее.

– В соответствии с действующим законодательством народный демократический режим республики Корея не является врагом России, поэтому мэр Рыбинска не может считаться инагентом, – добавил источник. – Полученные средства пойдут не на покупку новой иномарки, а на предвыборную компанию.

Напомним, ранее партия «ЕдРо» завила, что не поддержит действующего руководителя города, но «не против того, чтобы мэр участвовал в избирательной компании за свои средства».

Что касается автомобиля, то новый Lexus LX 770i мэр получил в качестве подарка от одного рыбинского предпринимателя исключительно для тестирования ремонта дорог города.

Отметим, ранее один из молодых депутатов совета начал сбор средств в криптовалюте на покупку воды для рыбок в своем аквариуме. По информации ryb.ru, на его счет уже поступило 2,11 биткоина.

– Я работаю в совете на неосвобожденной основе, поэтому у меня нет возможности оплачивать услуги ЖКХ за моих рыбок, – пояснил народный избранник. – Но ведь и без воды они тоже не могут.

Напомним, криптовалюта в России приравнивается к имуществу, а это значит, что с ней возможны любые сделки и операции, которые прямо не запрещены законом. К запрещенным операциям на данный момент относится только прием криптовалюты в оплату за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги.

Номер кошелька мэра: B64KoX6AA5VTdbBTkw27YEqKfAtTeQo97уМ

Номер кошелька депутата: BУмKoX6AA5VTdbBTkw27YEqKfAtTeQo9719



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