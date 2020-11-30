13 процентов ярославцев спят менее шести часов в день
 

13 процентов ярославцев спят менее шести часов в день

30.11.2020, 9:41, Новости
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Служба исследований hh.ru провела опрос и выяснила, по сколько часов жители Ярославской области спят в рабочие дни.

Оказалось, что 67,7% жителей региона обычно спят по шесть-восемь часов в будние дни. 12,9% спят по четыре-шесть часов. Есть и счастливчики, которые спят больше восьми часов в сутки – таких в Ярославской области 19,3%.

При этом в целом по России доля тех, кто явно недосыпает, ощутимо выше – 22,1% спят от четырех до шести часов, 0,9% – меньше четырех. Те, кто обычно спит менее шести часов в сутки, чаще всего встречаются среди респондентов из Калининградской области (34,1%), Саратовской области (34%), а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (33,3%). В свою очередь, любителей поспать дольше восьми часов больше всего в Томской области (21,4%), Ростовской области (21,3%), а также в Ярославской и Кемеровской областях (по 19,3%).

Интересно, что недосып чаще встречается среди начинающих специалистов – среди них 25,6% спят меньше шести часов в день. В то же время, именно среди этой категории респондентов больше всего тех, кто может позволить себе продолжительностью от восьми часов – 12,5%. Для сравнения: только 9,8% руководителей среднего звена и 10,9% глав организаций спят больше восьми часов в рабочие дни.

С точки зрения профессиональной принадлежности больше всего «сонь» – в сферах «Добыча сырья» (18,9% спят более восьми часов), «Наука, образование» (17%) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (16%). Максимально короткий сон обычно встречается среди сотрудников служб безопасности (37,1% спят менее шести часов в день), в сфере туризма и ресторанов (32,7%), а также среди юристов (32,9%).



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