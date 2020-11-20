Автоматические выключатели: правила выбора

20.11.2020, 9:00, Детали

Теги: Интернет, Ремонт, Строительство

Автоматический выключатель – это устройство, которое создано для выключения электроцепи в случае возникновения короткого замыкания или в ситуации, когда ток начинает превышать конкретную максимальную величину.

Работа такого устройства основывается на электромагнитном тепловом действии. Большинство оборудования современного типа работает на основе двух таких принципов.

Как выбрать автоматический выключатель?

Вы можете купить автоматические выключатели здесь skm-electro.ru. Однако перед тем, как приобрести необходимое устройство, обязательно изучите его характеристики. Обратите внимание на следующие параметры:

Производитель. Желательно приобретать выключатели от проверенных компаний, имеющих хорошую репутацию и выпускающих изделия высокого качества. Серийный номер. По нему можно узнать технические характеристики устройства: класс защиты, стойкость к вибрации. Данная информация специфическая, но она необходима для изучения. Цифровой индекс. По нему можно определить предел рабочего напряжения. Схема выключателя.

Как видно, выбирать автоматический выключатель нужно в зависимости от того, какую нагрузку он имеет, какая мощность потребителей предполагается. Вы можете приобрести выключатель автоматический 1sda067020r1 , если он подходит вам по характеристикам и стоимости.

По своей конструкции выделяют несколько видов таких выключателей:

Воздушно-автоматический. Его используют в промышленности, где сила тока в цепях достаточно высокая. Устройство в литом корпусе. Он имеет огромный диапазон рабочего тока. Модульный. Это наиболее распространенный вариант выключателя, к которому привыкло большинство потребителей.

Кроме перечисленных видов устройств существуют и некоторые другие, например, дифференциальные автоматы и УЗО. УЗО не являются автоматическими выключателями. Они не защищают цепь и включённые в неё приборы, а лишь предупреждают удар электротоком в том случае, если человек решит прикоснуться к открытому участку цепи. Дифференциальные автоматы – это устройства, которые объединяют в себе УЗО и автоматический выключатель.