Топографическая съёмка земельного участка, местности

14.11.2020, 11:47, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Работа, Технологии

Топографическая съемка или геоподоснова – наиболее востребованный комплекс геодезических изысканий https://geoexpert-msk.ru . В ходе геодезических работ выполняются полевые измерения на местности, а затем – их камеральная обработка. В результате оформляется топографический план в определенном масштабе и цифровая модель измеренного участка.

Используются актуальные топографические планы для решения самых разных задач:

разработка проектов по строительству жилых и нежилых зданий, сооружений,

планирование работ по прокладке коммуникаций, вертикальной планировке участков,

оформление проектов по благоустройству, озеленению территорий, ландшафтному дизайну,

создание генеральных планов застройки городов и поселений, проектов территориального планирования,

передача материалов в архив на хранение.

На основе материалов топографической съемки проводится экономическое обоснование инвестирования в строительство, оценка рисков в связи с возведением нового объекта.

Особенности топографической съемки

Основная цель любой геодезической съемки – выполнить измерения углов и расстояний в минимальные сроки и с высокой точностью. Качество съемочных работ напрямую зависит от используемых геодезических приборов. В современных условиях специалисты применяют электронные тахеометры, что обеспечивает максимальную автоматизацию процесса съемки – координаты точек сохраняются в памяти прибора, а затем с помощью программного обеспечения обрабатываются все измерения и в результате получается топографический план отснятой территории.

При такой технологии съемки геодезистам важно учитывать следующие особенности:

понимание цели конкретной топосъемки и ТЗ от Заказчика,

внимательно выбрать контрольные точки и реперы с учетом их прямой видимости,

провести рекогносцировку местности и оформить абрис для контроля обработки данных после измерений.

До широкого распространения цифровых методик съемки измерения выполнялись с помощью других приборов – теодолитов, нивелиров, мензул. В настоящий момент их уже не применяют по причине малой скорости ведения работ. К тому же риск возникновения ошибок при измерениях «вручную» намного выше, чем в процессе съемки электронным тахеометром.

Главный параметр топографической съемки – масштаб

Выбор масштаба для съемки определяется по двум критериям – цель создания топографического плана и действующие нормативные требования. Чем крупнее задан масштаб, тем более подробно будет отображена информация на плане. Чаще всего геодезисты «ГеоЭксперт» выполняют топографические планы в таких масштабах:

1:5000 или 1:2000 – для проектирования кварталов жилой застройки, создания ситуационных планов больших по размерам участков, инвентаризации лесных массивов,

1:1000 – для разработки проектов по строительству, рабочих чертежей,

1:500 – оптимальный масштаб для подготовки проектов капитального строительства, благоустройства, прокладки коммуникаций. Такие топопланы принимаются на согласование во всех надзорных ведомствах,

1:200 – удобный масштаб для отображения текущей ситуации на небольших участках, в том числе для частного использования и для специфических видов работ – оценка деформации здания и т.д.

Важно помнить, что топографическая съемка, выполненная для целей капитального строительства, имеет ограниченный срок действия – 2 года.