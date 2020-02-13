Берег правый, берег левый – ярославцы выбирают региональный туризм

13.02.2020, 13:48, Новости

Теги: Tele2, Туризм

В прошедшую субботу, 8 февраля, несмотря на мороз, настоящие любители семейного и активного возраста отправились в сторону города Тутаева (Романово-Борисоглебск, левый берег) – на его левобережную часть, в город-ярмарку на романовской стороне.

Фестиваль проходит шестой раз и с каждым годом количество посетителей зимнего семейного праздника только увеличивается, география растет и расширяется – от жителей Ярославля до гостей из столицы.

Программа фестиваля в этом году оказалась настолько разнообразной, что каждый гость смог выбрать для себя развлечение по своему усмотрению – от участия в марафоне, спортивных мероприятий до участия в арт-выставке, художественном, или кулинарном мастер-классе.

Не остались без развлечений самые маленькие гости фестиваля – детские аттракционы, катание на лошадях и собачьих упряжках, каток.

Настоящим подарком всем гостям фестиваля стало выступление музыкальной фолк-группы из Санкт-Петербурга «Отава Ё» под открытым небом в исторических декорациях старинного города.

Оператор Tele2 проанализировал активность своих абонентов на фестивале и выявил интересные факты. Более половины посетителей на фестивале были жителями Тутаева и Ярославля, еще треть пришлась на гостей из дальних районов – например, Угличского и Любимского. А остальные 20% — это туристы из Костромы, Москвы, Владимира и Нижнего Новгорода.

На площадке фестиваля абоненты Tele2 использовали 13 Гб интернета на скорости 4G и отправили в соцсети и мессенджеры тысячи фотографий и видеороликов. Причем из соцсетей наиболее активно пользовались Instagram и VK, а в числе мессенджеров лидерами стали WhatsApp и Viber.

Однако не забывали абоненты оператора и о звонках по телефону. Количество вызовов выросло на 40% в сравнении с обычным днем. Причем, пик активности любителей разговоров пришелся на открытие фестиваля. Видимо, многие гости созванивались с друзьями и близкими, чтобы договориться о месте встречи на фестивале.

Что ж, можно смело сказать, что с Tele2 полюбившаяся горожанам ярмарка прошла под знаком теплого общения.