В Рыбинске может появиться центр современных технологий

Руководство города, представители промышленных предприятий и Торгово-промышленной палаты Ярославской области обсудили возможность создания в Рыбинске выставочно-презентационного интерактивного центра современных технологий и компетенций.

Он должен сформировать кластер нового типа на территории города, объединив промышленный и культурный потенциал.

Создание такого многофункционального центра позволит решить сразу несколько проблем. Среди основных — внутренняя и внешняя репрезентация промышленных предприятий; кадровое обеспечение промышленного роста; профориентация школьников; музеефикация промышленных объектов; изменение отношения к индустриальным объектам и рост интереса к технической истории города.

— У нас серьезный отток потенциальных кадров. Мы теряем выпускников, потому что они в полной мере незнакомы с тем промышленным потенциалом, где они могли бы себя реализовать. К сожалению, многие предприятия города имеют строгий режим и закрыты для посещения. Поэтому одна из задач центра – раскрыть и презентовать в полной мере промышленность Рыбинска, ее прошлое, настоящее и будущее, — пояснил глава Рыбинска Денис Добряков.

Также глава города добавил, что новый объект может стать выставочно-деловым центром, где удастся проводить тематические мероприятия и форумы различного уровня – от городского до международного.

В рамках создания центра планируется объединить три кластера: авиацию, радиоэлектронику и судостроение. У промышленного сообщества проект вызвал интерес.

— Идея прекрасная. Для начала реализации проекта нужна более конкретная концепция и бизнес-план, в основе которых все идеи и предложения от предприятий будут консолидированы, — подчеркнула заместитель генерального директора АО НПФ «Старт» Ольга Жаботинская.

Участники деловой встречи уже внесли несколько предложений по наполнению пространства и договорились через некоторое время встретиться вновь, чтобы более детально обсудить концепцию создания выставочно-конгрессного центра современных технологий.

Пресс-служба администрации города Рыбинска

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