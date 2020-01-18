Восемь проектов Ярославской области вошли в топ-200 EventsInRussia

В рамках экспертного отбора восемь проектов Ярославской области вошли в топ-200 лучших Национального календаря событий EventsInRussia.

– Национальный календарь событий – это своеобразный список лучших мероприятий, которые пользуются популярностью у гостей региона и рекомендованы экспертами для посещения, – рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – В этом году на конкурс поступило 1800 заявок из 70 регионов России. Для нас особенно отрадно, что признание получили не только традиционные, но и новые проекты. Это говорит о качественном развитии отрасли в области. В прошлом году в национальном календаре России было пять событий от нашего региона.

Среди событий – фестивали «Яркая Масленица» и «Углече поле», а также городской пикник «Пир на Волге». К числу лучших эксперты в этом году также отнесли XII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, Некрасовский праздник поэзии, фестиваль музыки и развлечений «Доброфест», фестиваль русских колокольных звонов «Перед Спасом» и фестиваль творческих инициатив и городских ремесел «ЯрКрафт».

​Критериями отбора стали оригинальность, масштабность событий, устойчивость их проведения, массовость, развитость инфраструктуры, медиаактивность и сезонность.

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