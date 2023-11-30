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Из чего состоит регистрация в онлайн казино Melbet

30.11.2023, 21:19, Рекомендуем
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Популярный букмекер Мелбет хорошо знаком спортивным болельщикам. Ведь он давно работает на рынке и успел заработать репутацию прозрачной конторы с регулярными выплатами. На сайте и в приложении для смартфона игроки могут ставить на десятки спортивных дисциплин, киберспорт и виртуальный спорт, выбрать карточные игры и слоты, участвовать в акциях и так далее. Однако только регистрация в онлайн казино Melbet открывает доступ к этим возможностям. Создать игровой аккаунт может любой гражданин, достигший совершеннолетия.

Для регистрации перейдите на сайт БК, нажмите по соответствующей кнопке и выберите способ создания аккаунта. Букмекер предлагает сделать это так:

  1. По номеру телефона – укажите страну проживания, номер мобильного и валюту, в которой будете ставить. Для завершения процедуры по СМС придет специальный код.
  2. Быстро в 1 клик – здесь потребуется выбрать только страну и валюту для счета. Система сгенерирует логин и пароль для авторизации в кабинете.
  3. Через электронную почту – это самый длительный способ. Но ничего сложного: заполните анкету с личными данными, укажите контактную информацию и перейдите по ссылке из письма, которую БК вышлет на ваш email.
  4. Через профиль в социальных сетях или мессенджерах – после выбора валюты и страны кликните по иконке платформы, которой вы пользуетесь. В новой вкладке дайте согласие на использование персональных данных, после чего игровой аккаунт будет создан.

После регистрации рекомендовано сразу верифицировать данные, поскольку выводить средства и активировать некоторые бонусы могут пользователи с подтвержденным профилем.

Как пополнить счет после регистрации

Приятным сюрпризом является то, что в онлайн казино Melbet после регистрации все новички получают приветственный бонус – до 100 долларов для ставок. Номинал поощрения зависит от первого депозита, поскольку букмекер удваивает его.

Для пополнения существует масса способов. Чтобы выполнить операцию, в шапке сайта нажмите на кнопку “Пополнить счет”. Затем нужно выбрать платежный метод и следовать инструкциям. Букмекер предлагает пополнить депозит так:

  1. через электронный ваучер Jeton Cash;
  2. в криптовалюте, например, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum и ещё 4 десятка видов;
  3. через игровые предметы Pay by Steam;
  4. используя платежную систему ecoPayz;
  5. через электронный кошелек: MoneyGo, WebMoney, Skrill и так далее.

Минимальная сумма пополнения – 1 доллар. Но по условиям приветственного бонуса можно вносить от 10 долларов, ведь только после этого букмекер зачислит на счет поощрение.




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