Ассортимент лицензионных аппаратов

Каталог интернет-клуба состоит из более 350 лицензионных слотов. Онлайн-аппараты представлены проверенными производителями. Есть классические и более современные игры. Посетители официального сайта admiral x могут запускать аппараты с разных платформ: при входе со смартфонов – мобильные версии слотов, для пользователей ПК – игровые автоматы в основной версии. Символы и графические элементы отображаются в хорошем качестве на экранах любых устройств.

Игровые автоматы от разных производителей

Большая часть каталога – лицензионные слоты от компании Новоматик. В коллекцию входят как давно известные игры (Book Of Ra, Bananas Go Bahamas, Sizzling Hot, Lucky Lady’s Charm, Dolphin’s Pearl и др.), так и недавно вышедшие аппараты (Ghostly Towers, Helena и др.). Игровые автоматы австрийского разработчика отличаются стандартными правилами выплат и прибыльными бонус-функциями. Чаще всего бонусные раунды предложены в виде фриспинов с расширяющимися символами или с дополнительными множителями.

В ассортименте admiral x провайдера Novomatic есть серия игр линейки Deluxe. В этот перечень входят обновленные версии наиболее популярных автоматов. Например, Книжки Делюкс, Колумбус Делюкс и др. Онлайн-аппараты серии Deluxe наделены расширенным диапазоном ставок и большим количеством активных линий.

Коллекция производителя Эвоплей представлена 3D-аппаратами с разнообразными бонусами. В перечень призовых опций входят: дополнительные множители, случайные события, свободные вращения, респины и другие раунды. Наиболее популярные слоты этого разработчика – Hot Triple Sevens, Valley Of Dreams, Jelly Boom, Wild Bullets и др.

В каталоге казино admiral x есть настольные и карточные игры. Онлайн-версии представлены компанией Evoplay. Геймеры смогут играть в популярные версии рулетки и покера. Также есть баккара и блэкджек. Настольные и карточные игры отличаются реалистичной графикой и высокими показателями отдачи. В некоторых слотах RTP могут достигать 97-98%.

От российского производителя Igrosoft предложены классические автоматы с крупными коэффициентами выплат. Максимальный множитель за одну призовую комбинацию может достигать x5000. Наиболее известные версии – Crazy Monkey, Fruit Cocktail, Resident, Keks и Garage. Также есть несколько новинок (The Heat, Pumpkin Fairy) с оригинальными бонус функциями.

Много новых аппаратов предложено от компаний Big Time Gaming и EGT. Слоты разработчика BTG наделены особой механикой формирования выигрышей – «Megaways». В играх может быть более 100 000 способов построения призовых комбинаций.

Автоматы провайдера EGT отличаются простым функционалом и наличием символов фруктовой тематики. Топовые игры – Supreme Hot, 100 Super Hot и Ultimate Hot. В онлайн-слотах этого производителя может быть от 5 до 100 фиксированных линий. Также отличается диапазон ставок.

В казино собраны игровые автоматы только от сертифицированных провайдеров. Есть слоты для разных категорий геймеров. Запускать аппараты можно на ПК и смартфонах.