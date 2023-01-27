Роскомнадзор объяснил блокировку сайтов ЦРУ и ФБР
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Сайты американских Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) распространяли недостоверные материалы, также они дискредитировали российскую армию, сообщили в Роскомнадзоре.
Доступ к сайтам ФБР и ЦРУ, а также к нескольким другим ресурсам в Сети заблокирован за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ.
На этих ресурсах нашли недостоверную общественно значимую информацию и дискредитирующие ВС РФ материалы, уточнили в Роскомнадзоре.
Напомним, Роскомнадзор в пятницу ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР.
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