Роскомнадзор объяснил блокировку сайтов ЦРУ и ФБР

Сайты американских Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) распространяли недостоверные материалы, также они дискредитировали российскую армию, сообщили в Роскомнадзоре.

Доступ к сайтам ФБР и ЦРУ , а также к нескольким другим ресурсам в Сети заблокирован за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ.

На этих ресурсах нашли недостоверную общественно значимую информацию и дискредитирующие ВС РФ материалы, уточнили в Роскомнадзоре.

Напомним, Роскомнадзор в пятницу ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР.

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