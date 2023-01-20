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Как появились и эволюционировали популярные азартные игры

20.01.2023, 11:41, Детали
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Несмотря на отсутствие точной даты появления самого первого развлечения, археологам удалось найти неопровержимые доказательства существования азартных игр нескольких тысячелетий тому назад. С помощью азартного досуга наши предки, которые не имели доступа в казино, разбавляли серые будни яркими красками. Прародители современных азартных игр, которые доступны в топовом онлайн казино legzo, связаны с древнейшими цивилизациями.

Где и когда появилась баккара

История происхождения баккары до сих пор неизвестна. И если игровые автоматы появились благодаря Чарльзу Фею, то определить создателя настольной игры историкам только предстоит. Упоминание о баккаре найдены сразу в нескольких уголках по всему миру. Причем в каждой стране использовались разные сценарии появления развлечения. К самым распространенным теориям относятся следующие:

  • Италия – Марко Поло в конце 13 века принес в Европу уникальную технику изображения на костях рисунка для пай гоу. В результате были созданы первые рисованные, и немного позже напечатанные карты. Благодаря внесению изменений правил в тароччи Феликсом Фальгъером появился прототип баккары.
  • Китай – в китайской игре пай гоу вместо карт использовались кости, а ее правила напоминают правила баккары. Главная цель игрока – набрать 9 очков.
  • Северная Америка – впервые упоминания о карточной игры были найдены в популярном печатном издании (газета «Нью-Йорк Таймс»), которое вышло в 1871 году. Однако официально считается, что баккара появилась на территории США только в 1911 г.

Огромную роль в популяризации игры сыграл кинематограф. В 20 веке во многих фильмах, в том числе и с участием Джеймса Бонда, демонстрировалось, как любимые актеры играли в баккару в популярных VIP-залах казино Монте-Карло. Сегодня в США большим спросом пользуется мини-вариант настольной игры. В то время как в Макао действуют совсем другие правила. Во многих наземных и онлайн-заведениях игроки смогут найти различные классические и новые эксклюзивные версии баккары.

История появления рулетки

Достоверно определить, кто и когда придумал рулетку, историкам пока не удалось. Первое упоминание о настольной игре датируется только 1796 г. О правилах рулетки подробно написал Жак Лабле в своей книге под названием «La Roulette». Изначально на игровом поле сектор «0» окрашивался в красный цвет, а двойное зеро – в черный. Однако с 1980 года оформление игрового поля приобрело современный вид.

На территории США активно расставлять игровые столы в наземных заведениях начали только с 1848 года. Их можно было увидеть даже на оживленных улицах крупных городов. При этом во Франции рулетка смогла сохранить свой первоначальный облик, в том числе и надписи, с 1796 г.

Некоторые историки уверены, что рулетку придумал Блез Паскаль. Это событие произошло случайно, когда французский математик был занят созданием вечного двигателя. Уже владельцы наземных заведений адаптировали изобретение известного ученого под собственные нужды. Некоторые исследователи уверены, что рулетка появилась благодаря соединению развлечений Biridi (Италия) и Колеса Фортуны.




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