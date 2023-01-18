Странные факты о казино, которые мало кому известны

Онлайн казино славится не только крупными выигрышами и досадными ошибками, но и множеством интересных историй, которые мало кому известны. И пока одни посетители игровой площадки Пин ап казино активно запускают игровые автоматы в режиме демо, другие игроки становятся за несколько секунд мультимиллионерами.

Как владелец FedEx спас свою компанию

Одна из удивительных историй связана с основателем компании FedEx. Чтобы спасти собственный бизнес, который приносил вместо дохода сплошные убытки, его владелец отправился в казино Вегаса, где с помощью игры в блэкджек сумел заработать $27 000. Это событие с Фридрихом Смитом произошло в 1973 году. В кассе компании на тот момент было всего $5 000. Несмотря на сомнительность подобной идеи, бизнесмен полностью окупил свои затраты и благодаря выигрышу продолжил развитие собственной компании. В итоге прибыль FedEx уже в 1976 году достигла рекордной отметки $11 000 000.

Какая еда появилась в казино

Согласно одной из легенд, в 1765 году граф Сандвичев по имени Джон Монтагу благодаря своей любви к игре случайно придумал сэндвич. Мужчине так хотелось остаться за игровым столом, что он приказал принести ему прямо туда нарезанный хлеб, а в середину положить немного мяса. Граф планировал играть и есть одновременно. Именно таким способом появился сэндвич.

Эту историю миру поведал французский путешественник, который отправился в Лондон. Несмотря на сомнительность данного источника, легенда понравился людям, а по всей Европе стали активно продавать сэндвичи. На самом деле Монтагу не придумывал новое блюдо. Класть мясо между хлебом люди начали задолго до 1765 года. Однако благодаря графу появилась интересная история.

Первую лицензию для казино получила женщина

Многие игроки уверены, что азартный бизнес появился и развивался благодаря гангстерам-мужчинам Лас-Вегаса. Однако на самом деле первую лицензию удалось оформить женщине. Это произошло в 1931 году, а владельцем документа стала Mayme Stocker. Женщина была далеко не самой обычной матерью и женой. Ее имя часто упоминалось в местных газетах. Она решила открыть под собственным именем казино, в котором игрокам были доступны следующие игры:

бридж;

лоубол-покер;

дроу-покер;

500;

стад-покер.

Будущая собственница казино переехала в Вегас в 1911 году после того, как ее муж получил интересное предложение по работе на железной дороге. Уже в 1920 году Мэми Стокер основала Northern Club, который находился в центре Лас-Вегаса на Фримонт-стрит. Заведение быстро стало популярным и долго выступало в качестве одной из местных достопримечательностей. А уже в 1931 году предпринимательница оформила лицензию, которая позволила открыть в наземном клубе казино. До середины 40-х годов игорное заведение неоднократно меняло свое название. Стокер постепенно отошла от игорного бизнеса и предоставила управление клубом своим сыновьям. В результате одним из владельцев игорного заведения стал Уилбур Кларк.

От чего произошла игра «кости»

Одна из самых популярных азартных игр на территории Северной Америки крэпс имеет необычную историю происхождения. Многие историки уверены, что она берет свое начало со старой игры Британии в кости и переводится как «Опасность». В данной игре «змеиные глаза» было принято называть «крабами». Благодаря популярности среди англоязычных и французских игроков настольная игра превратилась со временем в «крэпс» из «крабов».