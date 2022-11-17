В Рыбинске определили возможное место для размещения колеса обозрения

17 ноября члены градостроительного совета единогласно согласовали размещение колеса обозрения на Волжской набережной.

Проект представил архитектор Александр Жданов. По его предложению конструкцию установят в створе улицы Бородулина, вдоль забора водоканала, перпендикулярно берегу.

Вопрос установки масштабного аттракциона рассматривается в Рыбинске на протяжении нескольких лет, получая негативную реакцию со стороны градозащитников. Как подчеркнул глава Рыбинска, опасения вполне оправданы, поскольку многометровая конструкция станет подавлять архитектурные доминанты малоэтажного исторического центра.

— Колесо городу необходимо. И именно не на задворках, где ничего не видно, а в центре, где есть возможность смотреть на памятники истории, архитектуры, культуры, видеть их с иного ракурса. В этом развитие городской среды, — отметил Дмитрий Рудаков, глава города Рыбинска.

Александр Жданов предложил «спрятать» аттракцион от взглядов с земли, но открыв для горожан и гостей вид на городские памятники с высоты птичьего полета – на мост, музей, пожарную каланчу, здание ГЭС, беседку в Петровском парке и Усть-Шексну.

— Выбранное место позволяет деликатно вписать конструкцию в существующий рельеф вдоль забора водоканала. Она откроет вид на городские памятники, не мешая, им. Конструкцию можно установить на площадке 20 квадратных метров, не спиливая не единого дерева. Инвестор берет на себя обязанности не только установить, обслуживать и эксплуатировать аттракцион, но и благоустраивать, насыщать территорию вокруг, — рассказал Александр Жданов.

Инвестором выступает Тимур Габбасов, владелец ООО «Городской сквер». Планируемая высота колеса обозрения – от 35 метров, она будет зависеть от состояния грунта. Для посетителей – от 18 до 24 кабин. Круглогодичное использование обеспечат закрытые кабинки с кондиционером и обогревателем. Но инвестор обязательно оставит несколько открытых, чтобы можно было в полной мере насладиться видами и сделать хорошие фотографии на высоте.

— Будем ориентироваться на российских производителей, склоняемся к московской компании. Стоимость 35-метрового колеса от 45 миллионов за конструкцию, плюс потребует вложений монтаж, установка и иллюминация, — пояснил Тимур Габбасов.

При таких серьезных вложениях инвестор обещает максимально демократично подойти к установлению стоимости подъема, ввести тариф выходных и будних дней, а также семейный, установив систему транзитных скидок «городской сквер – колесо обозрения». Реализовать проект планируют уже в следующем году, не раньше второй половины. Точных дат инвесторы пока не называют, слишком большой объем предстоит выполнить, начиная от археологических изысканий до изготовления и монтажа конструкции.

Пресс-служба администрации города Рыбинска