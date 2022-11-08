Раскладываем карты на любовь: лучшие расклады Таро на отношения

Тема любовных взаимоотношений волнует каждого человека и является источником множества вопросов. Неудивительно, что так популярны расклады Таро онлайн на любовь . Сегодня можно разложить карты с помощью виртуальной программы, но если у вас есть собственная колода Таро, то воспользуйтесь ей. Существует огромное количество разнообразных раскладов, среди которых вы можете выбрать наиболее подходящий под вашу ситуацию.

Уже готовые схемы раскладов на картах Таро помогут тщательно проанализировать текущую ситуацию и составить наиболее вероятный прогноз на будущее. Чем чаще вы работаете с колодой, тем лучше в дальнейшем вы будете справляться с интерпретацией арканов. В данной статье мы приведём самые информативные и точные расклады Таро на любовь, которые вы сможете сделать самостоятельно.

Таро расклад: насколько вы готовы к любви

Не секрет, что иногда отношения с противоположным полом не складываются по той причине, что у вас нет внутренней готовности к новым чувствам. В таком случае к вам и не притягиваются подходящие люди. Данный расклад поможет проанализировать, в чём кроется истинная причина неудач на личном фронте. Возьмите колоду Таро, тщательно её перемешайте и выложите перед собой 8 карт, к каждой задавая соответствующий вопрос:

1 — какие эмоции вызывает в вас возможность начать новые отношения;

2 — что вы думаете о сфере любовных взаимоотношений;

3 — чего вы ожидаете от любви;

4 — каких партнёров вы отталкиваете;

5 — каких партнёров вы притягиваете;

6 — на что вам нужно обратить внимание, чтобы притягивать в свою жизнь подходящих партнёров;

7 — как вам действовать, чтобы притянуть в свою жизнь взаимную любовь;

8 — ваша готовность к любви на данный момент.

Расклад Таро на истинные чувства мужчины к вам

Этот расклад отлично подойдёт как для анализа недавнего знакомства, так и для просмотра уже стабильных любовных отношений. С помощью карт Таро вы сможете лучше понять свою вторую половинку и узнать, как действовать, чтобы сблизиться с партнёром ещё больше. Расклад довольно объёмный — вам понадобится выложить из колоды десять карт:

1 — чем вы привлекаете загаданного человека;

2 — каким человеком видит вас партнёр;

3 — в чём вы совместимы;

4 — в чём вы несовместимы;

5 — как вам действовать, чтобы улучшить отношения с этим человеком;

6 — какого поведения вы ждёте от загаданного человека;

7 — что партнёр скрывает от вас;

8 — сближающие факторы;

9 — факторы, препятствующие вашим отношениям;

10 — наиболее вероятное развитие взаимоотношений.

Самый популярный расклад на отношения с мужчиной

Приведённая схема расклада пользуется огромной популярностью, поскольку она позволяет со всех сторон проанализировать отношения с мужчиной. При этом расклад выполняется очень легко и состоит всего лишь из семи карт. Растолковать его сможет даже новичок. Главное условие — вам нужно настроиться на партнёра, в подробностях вспомнить его образ, желательно посмотреть на его фото перед раскладом. Далее как следует перемешайте колоду и выложите перед собой 7 карт согласно этим позициям:

1 — что вы думаете о партнере;

2 — что вы чувствуете к партнеру;

3 — как вы ведёте себя по отношению к партнеру;

4 — что партнёр думает о вас;

5 — что партнёр чувствует к вам;

6 — как ведёт себя партнёр по отношению к вам;

7 — что связывает вас с партнёром на данный момент.

Точный и простой расклад Таро на будущее отношений

Если вы хотите знать, что вас ждёт в ближайшем будущем с интересующим мужчиной, то воспользуйтесь этим лёгким, но очень информативным раскладом. Данная схема позволит раскрыть суть ваших взаимоотношений, истинное положение дел, особенности поведения партнёра и перспективы ваших отношений. Анализ расклада даст понимание того, как вам нужно действовать, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Перемешайте колоду Таро и вытяните четыре карты. Позиции таковы:

1 — какова ваша роль в данных отношениях;

2 — какова роль партнёра в ваших отношениях;

3 — что сейчас происходит между вами и вашим партнером;

4 — вероятное развитие отношений на ближайшее время.

Несмотря на то, что расклад состоит всего лишь из четырёх позиций, он способен на многое во взаимоотношениях с мужчиной пролить свет. Если вы чувствуете, что карт недостаточно, то вы всегда можете вытянуть дополнительные арканы к каждой из позиций. Также этот расклад можно делать, используя только Старшие арканы колоды Таро.

Краткий расклад для анализа отношений

Это очень лаконичная схема расклада на картах Таро, которая даст представление о сути взаимоотношений на данный момент, о тенденции их развития. Таким образом вы сможете проанализировать новое знакомство или уже состоявшуюся связь с мужчиной. Хорошенько перемешайте колоду и вытащите из неё три карты:

1 — какие события прошлого влияют на ваши отношения;

2 — текущее положение дел в отношениях;

3 — развитие отношений на ближайшие 3 месяца.