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Выбираем подходящую модель дивана для кухни

30.09.2022, 9:09, Детали
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Благодаря удачно подобранному дивану современная кухня превращается… в функциональное и стильное помещение. Все ненужные вещи и бытовые мелочи можно сложить и спрятать от глаз в придиванные ящики. При помощи мебели можно разделить комнату на практичные зоны, ну и это может быть еще одним дополнительным местом для ночлега.

Подбираем диван для кухни правильно: что нужно учитывать

Если планируется использовать изделие в качестве дополнительного спального места, рекомендуется купить мебель раскладного типа. Идеальный вариант – диван-трансформер, который одним движением руки превращается в комфортное ложе. Существует более 10 разновидностей механизмов трансформации, но самым удачными и практичными для таких помещений считаются варианты «еврокнижка» и «дельфин».

Если в спальном месте нет необходимости, можно обратить внимание на нераскладные варианты:

  • уголки;
  • банкетки;
  • лавки.

Производители предлагают прямые, угловые, полукруглые модели кухонных диванчиков. Идеальный вариант для небольших помещений – модульные изделия, которые отличаются конструктивными возможностями и конфигурациями.

Купить мебель в Серпухове в интернет-магазине ТД “Людмила” для кухни, спальни, детской, прихожей комнаты зарубежных и российских производителей. Компания является официальным дилером 50 брендов, реализуя только качественный и проверенный товар по ценам производителей с гарантией качества.

Подбираем материал для обивки кухонных диванов

Каркас производят из экологичных и надежных материалов – твердых сортов древесины, иногда используют в качестве подручного сырья металлические сплавы. Подбирая обивку, необходимо обращать внимание на ее практичность. Ткань должна быть прочной, износостойкой, устойчиво переносить влагу, легко мыться и оттираться, не впитывать запаха и не мнутся.

Всем перечисленным требованиям в полной мере отвечают эко-кожа, жаккард, флок и шенилл. Для дополнительной защиты можно заказать специальный чехол, выполненный из уплотненного натурального материала. Изделия защитят мебель, с их помощью можно изменить и разнообразить интерьер помещения.

Особое внимание уделяется наполнителю, он должен быть гипоаллергенным и в меру упругим. Здесь отлично зарекомендовали пенополиуретан и латекс. Синтепон не подойдет, так как на диван приходится ежедневная нагрузка.

Источник информации: https://tdl-mebel.ru/.




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