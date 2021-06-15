Топ 5 мест, куда можно поехать на море с семьей
 

Топ 5 мест, куда можно поехать на море с семьей

15.06.2021, 14:27, Рекомендуем
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Летний период года у большинства людей ассоциируется со жгучим солнцем, пляжем и теплой морской водой. Именно поэтому все пытаются запланировать отдых с июня по август.

Специалисты советуют начинать готовиться к предстоящему отпуску заранее. Идеально начать подготовку за два – три месяца. К примеру, можно забронировать круиз по Волге на https://www.rech-tour.ru/cruise/from/astrakhan/river/kruizy-po-volge для всей семьи. Это делается для того, чтобы было достаточно времени для изучения всех возможных вариантов отдыха, сравнить их и выбрать наиболее оптимальный для вас.

При выборе следует обратить внимание на несколько основных показателей: стоимость билетов и проживания в отеле; цены на питание; необходимость оформления визы; стоимость местных экскурсий; наличие достопримечательностей.

Узнав вышеуказанную информацию, вам будет легко подобрать тур из всех предложенных вариантов. Если вы планируете отдыхать с детьми, необходимо отталкиваться от кого, насколько безопасными являются местные развлечения и пляжи.

Топ 5 мест, куда можно поехать на море:

Евпатория

Этот курорт отлично подойдет для семейного отдыха. Здесь есть взрослые и детские развлечения на любой вкус: дельфинарий, аквапарк, аттракционы и даже динопарк. Это не совсем экономный отдых, однако для времяпровождения с детьми это прекрасный вариант.

Сочи

Еще совсем недавно этот город практически ничем не отличался от типичных прибрежных городов. Но после проведения олимпиады он очень преобразился. Здесь есть чистейшие пляжи с галькой, а для любителей прокатиться на лыжах – целый горнолыжный комплекс.

Бургас

Мягкий климат и прозрачное нежно – бирюзовое море этого курорта способны заворожить даже самого привередливого туриста. Здесь ежегодно проходит конкурс скульптур из песка, в котором участвуют скульпторы с разных уголков планеты. Единственный минус – это необходимость наличия визы.

Малага

Идеально ухоженный пляж и большое количество исторических памятников. Именно это ожидает вас по приезду в это чудесное место. Многочисленные экскурсии заставят окунуться в культуру данной местности.

Сицилия

Известнейший итальянский курорт с привкусом морского бриза, вкусного вина и традиционной пасты. Итальянский колорит покорит ваше сердце уже с первых минут пребывания в стране. Все что нужно – оформить визу и взять с собой купальник.



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