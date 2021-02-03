Выбор COACH сумки

03.02.2021, 16:01, Рекомендуем

Теги: Интернет

Ох, как сложно представительницам прекрасного пола выбрать ту самую сумочку, которая будет настоящим украшением. Сумка должна быть не только красивой. Она должна быть вместительной, практичной и удобной в использовании.

Наверное, нет такой женщины, которая бы не хотела приобрести COACH сумки . Для современной девушки – это не просто дорогой аксессуар, это та часть образа, без которой невозможно себя представить. Есть наряды, которые не будут смотреться гармонично без сумочки.

Дизайнеры постоянно создают новые модели, которые идеально сочетаются с разными образами. Есть модели, которые задают стиль. производители крупных брендов создают не только стандартные варианты, но и выпускают довольно необычные коллекции, которые можно сочетать далеко не с каждой вещью.

Форма сумочки – основа основ

Очень многое зависит от размера и формы сумочки. Они могут сделать образ шикарным, а могут все испортить. Чтобы не испортить красивый образ, нужно внимательно слушать стилистов. Их советы помогут выбрать универсальную модель, которая будет отлично смотреться в любом образе. Например:

Выбирая сумочку, стоит обращать внимание на свой тип фигуры. Девушки, которых считают высокими и стройными, лучше обращать внимание на сумочки округлых форм. А вот обладательницам пышных форм лучше остановить свой выбор на прямоугольных сумках; Обязательно стоит соблюдать правило – чем больше формы, тем прямоугольнее должна быть сумка; Огромную роль играет и размер. Сумка, которая была подобрана правильно, сделает образ завершенным, и не нужно будет ломать голову над аксессуарами.

Сумка COACH может носиться по-разному. Но, зачастую, ее носят где-то на уровне бедер. Если аксессуар маленький, то на фоне бедер она будет смотреться просто огромной.

Стоит помнить и о том, что девушки с миниатюрной фигурой не должны покупать огромные сумки. Они превратят представительницу прекрасного пола в нелепую и о красивой фигуре можно забыть. Большая сумка увеличивает все визуально и о хрупкости можно будет забыть.

А вот девушкам, которые носят сильные размеры, не стоит приобретать миниатюрные аксессуары. Им подойдут крупные сумки. Образ получится завершенным и аксессуар не потеряется среди больших форм.

Какой цвет выбрать?

Очень часто говорят, что черные сумки универсальны и будут гармонично смотреться в любом образе. На самом деле это неверное утверждение. Если хочется приобрести сумку, которая будет отлично смотреться в любом образе, то стоит обратить внимания на следующие цвета: бежевый, серый и коричневый.