Выбор COACH сумки
03.02.2021, 16:01, Рекомендуем
Теги: Интернет
Ох, как сложно представительницам прекрасного пола выбрать ту самую сумочку, которая будет настоящим украшением. Сумка должна быть не только красивой. Она должна быть вместительной, практичной и удобной в использовании.
Наверное, нет такой женщины, которая бы не хотела приобрести
Дизайнеры постоянно создают новые модели, которые идеально сочетаются с разными образами. Есть модели, которые задают стиль. производители крупных брендов создают не только стандартные варианты, но и выпускают довольно необычные коллекции, которые можно сочетать далеко не с каждой вещью.
Форма сумочки – основа основ
Очень многое зависит от размера и формы сумочки. Они могут сделать образ шикарным, а могут все испортить. Чтобы не испортить красивый образ, нужно внимательно слушать стилистов. Их советы помогут выбрать универсальную модель, которая будет отлично смотреться в любом образе. Например:
- Выбирая сумочку, стоит обращать внимание на свой тип фигуры. Девушки, которых считают высокими и стройными, лучше обращать внимание на сумочки округлых форм. А вот обладательницам пышных форм лучше остановить свой выбор на прямоугольных сумках;
- Обязательно стоит соблюдать правило – чем больше формы, тем прямоугольнее должна быть сумка;
- Огромную роль играет и размер. Сумка, которая была подобрана правильно, сделает образ завершенным, и не нужно будет ломать голову над аксессуарами.
Стоит помнить и о том, что девушки с миниатюрной фигурой не должны покупать огромные сумки. Они превратят представительницу прекрасного пола в нелепую и о красивой фигуре можно забыть. Большая сумка увеличивает все визуально и о хрупкости можно будет забыть.
А вот девушкам, которые носят сильные размеры, не стоит приобретать миниатюрные аксессуары. Им подойдут крупные сумки. Образ получится завершенным и аксессуар не потеряется среди больших форм.
Какой цвет выбрать?
Очень часто говорят, что черные сумки универсальны и будут гармонично смотреться в любом образе. На самом деле это неверное утверждение. Если хочется приобрести сумку, которая будет отлично смотреться в любом образе, то стоит обратить внимания на следующие цвета: бежевый, серый и коричневый.
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