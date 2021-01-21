Невзоров о дворце Путина: Будет отличный пансионат для ветеранов АТО

21.01.2021, 14:02, Новости дня

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Российский публицист Александр Невзоров считает, что построенный дворец для президента РФ Владимира Путина в будущем станет пансионатом для ветеранов АТО и пострадавших белорусов в результате режима Александра Лукашенко.

Об этом он заявил в эфире на радио “Эхо Москвы”, видео опубликовано 20 января на YouTube-канале.

– Когда у нас это все закончится, а оно закончится и надо будет как-то замиряться обратно со всем человечеством и искупать вину перед Украиной, перед Беларусью, считай, что для ветеранов АТО будет отличный пансионат, – заявил Невзоров.

По его мнению, также пансионатом смогут воспользоваться пострадавшие в результате режима Лукашенко.

Публицист отметил, что в целом расследование его “не впечатлило”, хотя, по его мнению, оно сделано “превосходно”.

– Эти дворцы – это обязательный аксессуар любой абсолютной власти, любой деспотии, любой тирании. Это так же симптоматично для власти такого типа, как бубонные наросты при бубонной чуме. Не бывает физиономии диктатуры без таких прыщей в виде дворцов на физиономии, не бывает. Это как понос при холере, – отметил он.

19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование российского оппозиционера Алексея Навального “Дворец для Путина. История самой большой взятки” о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. При этом он сообщил, что в Кремле не знакомились с материалами расследования ФБК.

Расследование за сутки набрало 33 млн просмотров в YouTube и вышло в некоторых странах на первое место по популярности.