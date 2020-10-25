 

Анонсированы обновления Windows 10 в 2021 году

25.10.2020, 13:10, Новости дня

В будущем году компания Microsoft продолжит усовершенствовать свою операционную систему Windows 10, сообщает разработчик. Апдейты будут выходить по установленному графику.

В частности, компания планирует установить функцию предупреждения об ошибках, которые возникают в работе жесткого диска. Windows 10 будет предлагать пользователям создавать резервные копии, чтобы восстановление системы стало как можно более простым и быстрым процессом.

Кроме того, разработчик обеспечит поддержку заставок, созданных для встроенных приложений. Microsoft добавит в меню «Пуск» еще одну кнопку. Речь идет о функции Meet Now, благодаря которой можно будет напрямую запустить видеозвонок в каком-либо из выбранных пользователей мессенджеров.

https://ryb.ru/2020/10/25/1688933В России ведут обязательное чипрование мозга”



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