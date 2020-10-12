Витрина промокодов 1xbet
12.10.2020, 8:06, Рекомендуем
Теги: Интернет, Развлечения
При упоминании термина “промокод”, каппер чувствует волнение и начинает радостно подсчитывать барыши. Дело в том, что если знать определенную комбинацию цифр, то можно сделать ставку без риска.
Существует только небольшой нюанс: подавляющее число бонусов рассчитаны на только на новых клиентов. Разнообразить бонусную программу решилась крупнейшая букмекерская компания 1xbet. Букмекер предлагает своим клиентам своеобразный супермаркет промокодов под названием “Витрина промокодов”. Сделать покупку в этом супермаркете может не только новичок, но и опытный беттор с большим игровым стажем.
Новая акция очень понравилась бетторам. Блогеры не оставили без внимания такую модную новинку и выложили обзор про промокод на 1xbet. Какие же преимущества предоставляет “Витрина промокодов” беттору?
Преимущества “Витрины промокодов”
Все участники букмекерской фирмы 1хБет теперь конвертируют бонусы в промокоды. Для этого необходимо проявлять активность на интернет-портале 1хБет, и делать ставки. За каждое действие на счет беттора зачисляются бонусы. Один раз в 24 часа их можно обменять на промокоды.
Преимущества:
– большой выбор щедрых промокодов для самых популярных видов спорта;
– нет ограничения на максимальное количество приобретенных промокодов;
– для поплнения балов не нужно выполнять отдельных заданий. Беттор просто продолжает заключать спортивные пари и получать за свои действия очки.
Где найти “Витрину промокодов”
Для того, чтобы пользователю найти вкладку “Витрина промокодов”, нужно перейти на актуальный интернет-портал бк 1хбет в сети. Каскадное меню содержит опцию “PROMO”. В ней расположена ссылка для перехода в меню “Витрина промокодов”.
Оценить магазин можно даже не зарегистрированному участнику.
Как сформировать промокод
Создать промокод в “Витрине промокодов” очень просто:
– участник должен зайти на портал, используя связку “логин-пароль”, которую выдали при регистрации;
– зайти в свой кабинет и проверить текущее состояние активных баллов;
– зайти по ссылке “Витрина промокодов” и выбрать нужный бонус;
– утвердить конвертацию баллов.
Минимальная конвертация одного промокода – пятьдесят баллов. Верхнего предела нет. После завершения конвертации код придет в рабочий кабинет.
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