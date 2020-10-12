Витрина промокодов 1xbet

12.10.2020, 8:06, Рекомендуем

Теги: Интернет, Развлечения

При упоминании термина “промокод”, каппер чувствует волнение и начинает радостно подсчитывать барыши. Дело в том, что если знать определенную комбинацию цифр, то можно сделать ставку без риска.

Существует только небольшой нюанс: подавляющее число бонусов рассчитаны на только на новых клиентов. Разнообразить бонусную программу решилась крупнейшая букмекерская компания 1xbet. Букмекер предлагает своим клиентам своеобразный супермаркет промокодов под названием “Витрина промокодов”. Сделать покупку в этом супермаркете может не только новичок, но и опытный беттор с большим игровым стажем.

Новая акция очень понравилась бетторам. Блогеры не оставили без внимания такую модную новинку и выложили обзор про промокод на 1xbet . Какие же преимущества предоставляет “Витрина промокодов” беттору?

Преимущества “Витрины промокодов”

Все участники букмекерской фирмы 1хБет теперь конвертируют бонусы в промокоды. Для этого необходимо проявлять активность на интернет-портале 1хБет, и делать ставки. За каждое действие на счет беттора зачисляются бонусы. Один раз в 24 часа их можно обменять на промокоды.

Преимущества:

– большой выбор щедрых промокодов для самых популярных видов спорта;

– нет ограничения на максимальное количество приобретенных промокодов;

– для поплнения балов не нужно выполнять отдельных заданий. Беттор просто продолжает заключать спортивные пари и получать за свои действия очки.

Где найти “Витрину промокодов”

Для того, чтобы пользователю найти вкладку “Витрина промокодов”, нужно перейти на актуальный интернет-портал бк 1хбет в сети. Каскадное меню содержит опцию “PROMO”. В ней расположена ссылка для перехода в меню “Витрина промокодов”.

Оценить магазин можно даже не зарегистрированному участнику.

Как сформировать промокод

Создать промокод в “Витрине промокодов” очень просто:

– участник должен зайти на портал, используя связку “логин-пароль”, которую выдали при регистрации;

– зайти в свой кабинет и проверить текущее состояние активных баллов;

– зайти по ссылке “Витрина промокодов” и выбрать нужный бонус;

– утвердить конвертацию баллов.

Минимальная конвертация одного промокода – пятьдесят баллов. Верхнего предела нет. После завершения конвертации код придет в рабочий кабинет.