3 сентября клиенты Tele2 в 42 раза чаще слушали хит Шуфутинского
 

3 сентября клиенты Tele2 в 42 раза чаще слушали хит Шуфутинского

08.09.2020, 11:09, Новости
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В Tele2 зафиксировали рекордный рост популярности одноименной композиции Михаила Шуфутинского в приложении «Звук».

За сутки она поднялась на 40 место топа музыкальных предпочтений и превысила прошлогодний пик числа прослушиваний.

У абонентов Tele2 интерес к осеннему треку Михаила Шуфутинского начал прогрессивно расти с 1 сентября, когда его стали добавлять в плейлист в 2,5 раза чаще, чем в обычный день неделей ранее. Сутками позже был отмечен рост прослушиваний в 6 раз. А в знаковый день популярность мелодии достигла пика, увеличившись в 42 раза.

Композиция «Третье сентября» традиционно становится любимой у клиентов оператора в начале осени. Так, в прошлом году в символичную дату ее добавляли в плейлист в 32 раза активнее, а в 2018 году – в 15 раз чаще.

Стоит отметить, что таких рекордов песня достигла даже при наличии сильных конкурентов в чарте приложения «Звук».

Например, на сегодняшний день в топе прослушивания удерживаются хиты: композиция «Ты пари» исполнителя Jony, «Сияй» певца Ramil’ и «Юность» от молодого и перспективного коллектива Dabro.

Приложение «Звук» доступно в GooglePlay и AppStore. Абоненты могут слушать музыку бесплатно или оформить премиум-подписку.

Удобно, что у пользователей тарифов «Мой Tele2», архивной линейки «Черный» и владельцев премиум-подписки интернет-трафик на прослушивание песен не расходуется.



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