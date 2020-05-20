У рыбинского сквера появится новый арендатор

20.05.2020, 14:40, Новости

Теги: Благоустройство, Развлечения

18 мая состоялся аукцион, на котором был определен новый арендатор городского сквера.

Им стал индивидуальный предприниматель из Казани. Сейчас ему направлен проект договора аренды земельного участка, который он должен рассмотреть и подписать в течение 10 дней.

На торги была подана одна заявка от казанского предпринимателя. Она соответствовала всем требованиям и договор аренды, как регламентирует Земельный кодекс, будет заключён с ним.

– 19 мая по инициативе главы города Дениса Добрякова состоялась встреча с новыми арендаторами нашего сквера. На нее были также приглашены местные архитекторы и представители общественности. Договорились, что все заинтересованные лица предоставят в администрацию свои предложения, чтобы арендатор смог понять, какое наполнение должно быть у этого места, – пояснила директор департамента имущественных и земельных отношений Наталия Поткина.

Срок действия договора – 20 лет. Территорию сквера арендатор должен использовать исключительно как парк культуры и отдыха. Его главные задачи – благоустройство парка, размещение аттракционов и временных сооружений.

– Перед арендатором стоит серьезная задача. Должна появиться парковая зона, которая была бы интересна горожанам. Задумок у арендатора очень много – это и контактный зоопарк для детей, и летний кинотеатр, и создание кафе, и, конечно, наполнение сквера аттракционами. Но следует учесть, что сквер – объект культурного наследия и особо охраняемая природная территория, – добавила Наталия Поткина.

В планах арендатора не только привести в порядок территорию самого сквера, но и берег Черемухи вдоль него, отметили в пресс-службе администрации Рыбинска.