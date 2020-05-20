У рыбинского сквера появится новый арендатор
 

У рыбинского сквера появится новый арендатор

20.05.2020, 14:40, Новости
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18 мая состоялся аукцион, на котором был определен новый арендатор городского сквера.

Им стал индивидуальный предприниматель из Казани. Сейчас ему направлен проект договора аренды земельного участка, который он должен рассмотреть и подписать в течение 10 дней.

На торги была подана одна заявка от казанского предпринимателя. Она соответствовала всем требованиям и договор аренды, как регламентирует Земельный кодекс, будет заключён с ним.

– 19 мая по инициативе главы города Дениса Добрякова состоялась встреча с новыми арендаторами нашего сквера. На нее были также приглашены местные архитекторы и представители общественности. Договорились, что все заинтересованные лица предоставят в администрацию свои предложения, чтобы арендатор смог понять, какое наполнение должно быть у этого места, – пояснила директор департамента имущественных и земельных отношений Наталия Поткина.

Срок действия договора – 20 лет. Территорию сквера арендатор должен использовать исключительно как парк культуры и отдыха. Его главные задачи – благоустройство парка, размещение аттракционов и временных сооружений.

– Перед арендатором стоит серьезная задача. Должна появиться парковая зона, которая была бы интересна горожанам. Задумок у арендатора очень много – это и контактный зоопарк для детей, и летний кинотеатр, и создание кафе, и, конечно, наполнение сквера аттракционами. Но следует учесть, что сквер – объект культурного наследия и особо охраняемая природная территория, – добавила Наталия Поткина.

В планах арендатора не только привести в порядок территорию самого сквера, но и берег Черемухи вдоль него, отметили в пресс-службе администрации Рыбинска.



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