Играйте в казино Вулкан на деньги, получайте бонусы

06.05.2020, 11:45, Рекомендуем

Теги: Интернет, Развлечения

На официальном сайте казино Вулкан размещены десятки игровых автоматов, которые можно запускать на деньги. Это популярные и новые слоты, настольные игры от разных производителей. Регулярно проводятся турниры и лотереи, зарегистрированным пользователям также доступны акции и поощрения от клуба. Ввод и вывод средств происходит вовремя, с помощью надежных банковских карт и электронных кошельков.

Бесплатно играть в игровые автоматы Вулкан можно открыв раздел «Игровой зал». В нем следует выбрать любой слот, рулетку, покер, баккара или блэкджек и кликнуть кнопку «Демо». Кроме десктопной версии сайта, работает и мобильная. Перейдя на нее, можно скачать приложение для смартфона.

Правила депозита и платных ставок

Для игры на деньги нужно зарегистрироваться и пополнить баланс. Достаточно заполнить форму, указав в ней свой электронный адрес и придуманный пароль. Затем можно авторизоваться, перейти в личный профиль и заполнить его. Выбирать валюту и способ депозита нужно с учетом того, что эти данные будут использованы и при выводе средств. Основная валюта – российский рубль, а в списке платежных методов – VISA, MasterCard, Cirrus, Maestro, MTC, Яндекс.Деньги, Альфа-Клик и другие.

Пополнение счета происходит быстро, после этого можно делать платные ставки или активировать бонусные предложения клуба. В некоторых акциях важна сумма депозита, поэтому лучше вначале перейти в соответствующий раздел и узнать все правила.

Акции, турниры и лотереи в казино Вулкан

Поощрения от казино Вулкан собраны в разделе «Акции». Здесь указаны актуальные бонусы, их условия начисления, отыгрыша и вывода. К примеру, бонус за депозит – это денежное вознаграждение, процент от суммы пополнения. Чем крупнее взнос, тем больше бонус. Вначале нужно прочесть правила отыгрыша, среди которых значится и вейджер. Затем нужно активировать акцию и пополнить счет.

Вращения Колеса Фортуны дают баллы, деньги и новые спины в этой акции. Если гэмблер хочет вернуть часть проигранных за определенный период денег, он может воспользоваться кешбэком. Он действует только на тот расчетный период, во время которого пользователь ничего не выиграл и не остался в минусе.

Турнир предполагает платный запуск слотов со списка (указан в условиях конкретного турнира), с помощью выигрышей в которых будут начисляться баллы. Участники, которые соберут больше всего баллов, займут призовые места и получат отчисления из призового фонда. В лотерее победители определяются случайным образом, среди всех, кто приобрел один и больше лотерейных билетов.

Инструкция по выводу средств

Получить выплату можно, только если отыграны все активные бонусы. В личном кабинете статус всех акций должен быть соответствующим, после этого можно подать заявку на вывод. Он будет произведен тем же методом, что использовался для депозита. Первая крупная выплата требует проверки личности игрока. Также большие суммы выводятся несколькими платежами.