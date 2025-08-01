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Зираддин Рзаев и “Экстрасенсы ведут расследование”: биография, отзывы о приеме, разоблачение

Зираддин Рзаев известен как общественный деятель, клинический психолог, специалист в области эзотерики. Заявляет, что он экстрасенс. Российские СМИ сравнивают его с Нострадамусом. С детства у него были способности к целительству, а с 11 класса он начал слышать неземные голоса, как ему казалось, рожденные свыше.

Биография Зираддина Рзаева

Из-за желания помогать людям, экстрасенс Зираддин Рзаев уехал в Москву и с 1997 года занимается предсказаниями.

Рзаев также является членом комиссии Общественной палаты РФ и помощником депутата Государственной Думы РФ. Он представлял ГДРФ на международном военно-техническом форуме «2023-АРМИЯ».

Зираддин Рзаев, заявляя, что он экстрасенс и предсказатель, “демонстрирует” ясновидение, с помощью которого у него получаются прогнозы.

Дает предсказания на Ютубе, канале Телеграмм, в сети ВКонтакте, личном сайте. Приведем примеры его прогнозов о событиях,случившихся в последнее время. Зираддин Рзаев утверждает, что предсказал имя будущего президента Украины.

В личных сетях Зираддина Рзаева есть предсказание о выбросе вулкана в Исландии, о пандемии COVID-19. Утверждая о своих способностях видеть правду в будущем, Зираддин Рзаев убеждал всех, что именно он дал прогноз о затонувшем батискафе, а также о шокирующем убийстве российского политика Дениса Вороненкова в 2017 году.

В последнее время появляются предсказания Зираддина Рзаева о смерти Евгения Пригожина, терактах, природных катаклизмах и военных столкновениях.

Предсказания Зираддина Рзаева вызывают интерес и удивление у многих людей, делая его одним из самых известных экстрасенсов современности. Отметим, что различные маги, целители и предсказатели очень распространены во времена кризисов, когда люди уязвимы перед неизвестностью и нуждаются в поддержке.

Услуги экстрасенса

Кроме предсказаний и целительства Зираддин Рзаев занимается хиромантией, родологией, восстановлением энергетических потоков и снятием психологического напряжения. После участия Зираддина Рзаева в “Экстрасенсы ведут расследование” и “Битве экстрасенсов” многие зрители стали задумываться о том, как попасть к нему на прием.

Однако сам Рзаев утверждает, что прием у него нужен только людям с реальными сложностями, например, с проблемами со здоровьем.

Ясновидящий не одобряет пустяковые обращения типа венца безбрачия. Он уверен, что подобные проблемы должен решать психолог, а не экстрасенс.

Разоблачение Зираддина Рзаева и “Битвы Экстрасенсов”

В 2019 г на канале “Россия 1” вышла программа «Идущие к черту», с разоблачением Зираддина Рзаева и “Битвы Экстрасенсов”. В программе показали скрытую камеру с Зираддином Рзаевым, который якобы признался в сливе информации на шоу и том, что оно снято по сценарию. Рзаев утверждал, что это телемонтаж, подал и выиграл суд.

Б. Соболев, ведущий программы, в интервью утверждал, что Рзаев не предоставил доказательств. Критики сомневаются в истории Соболева о прошлом Рзаева и требуют более глубокого расследования. Вопросы о скрытой камере остались из-за отсутствия исходных данных.

Отзывы о приеме экстрасенса Зираддина Рзаева

Отзывы о приеме экстрасенса Зираддина Рзаева разные и противоречивые. Пока не придешь на прием, не узнаешь. Зираддин утверждает, что экстрасенсорные способности, порождают эмоциональные встряски, тогда экстрасенс Зиррадин Рзаев отвечает обратившемуся на прием, что не может помочь. Есть отзывы о целительстве экстрасенса. В частности, он утверждает, что вылечил свою супругу.

В некоторых отзывах о приеме у Зираддина Рзаева люди, пишут, что он — мошенник. После записи на конкретное число перезванивают менеджеры и предлагают прием дороже по цене.

Побывавшие на приеме у экстрасенса Зираддина Рзаева, в отзывах говорят о туманных формулировках, предоставлении слишком малого объема информации. Впечатление, что экстрасенс, не выкладывается на приеме, несмотря на высокую цену. Примеры отрицательных отзывов, где клиенты называют экстрасенса шарлатаном





Жизненные ситуации немалого количества клиентов ясновидящий не смог увидеть. Он часто отвечает на их вопросы односложно — «да» или «нет», предпочитая не говорить подробностей. На просьбу посоветовать, как лучше поступить, он может сказать что-то вроде «все будет хорошо». Обратившиеся к экстрасенсу люди могут не получить ни одного ответа на свои вопросы. У него были клиенты, которые предпочитали получить свои деньги обратно после приема. Ходят слухи, что Зираддин устал от приемов в роли экстрасенса или даже потерял свои способности целиком или частично.

Выводы о деятельности эзотерика

В интернете часто обсуждается эзотерическое мошенничество, где тарологи, астрологи, гадалки и другие ясновидящие обещают решить проблемы с помощью магии за плату. Однако часто такие “экстрасенсы” не могут предоставить конкретных ответов или деталей, оставляя клиентов в неведении с пустым кошельком.

Психолог по образованию Зираддин Рзаев признает, что ошибки в предсказаниях иногда случаются, но считает, что это нормально. Однако, нужно помнить, что психологи, выдающие себя за экстрасенсов и ясновидящих, могут использовать различные методы убеждения и обмана.

Важно сохранять здравый смысл и критическое мышление при обращении к подобным услугам, чтобы избежать возможного разочарования.