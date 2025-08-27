“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Астролог Юлия Соколова: Константин Дараган – это еще не вся астрология

Юлия Соколова – астролог, астропрактик, таролог, ведущий специалист эзотерического центра «Открытие». Считает, что время – это единственный ресурс, который не подлежит восстановлению, а потому все события лучше просчитывать заранее.

Знания по астрологии получала, будучи личной ученицей Константина Дарагана, ведущего астролога, чьи техники на сегодняшний день признаны одними из самых эффективных в составлении астрологических прогнозов. Сама Юлия Соколова признается, что психологического образования не имеет, работает на интуиции и с помощью полученных в ходе обучения знания (непонятно, почему эта информация считается важной, ведь астролог и не заявляет о себе как о психологе, но это написано на главной странице ее сайта).

Основная деятельность астролога проходит на базе центра «Открытие». Помимо этого Юлия Соколова также рекламирует себя как частного практика в различных социальных сетях. Правда делает она это максимально не активно, публикуя по паре постов в год. Ее ютуб канал давно и прочно мертв, телеграм также находится в замершей позиции, только Инстаграм время от времени еще подает признаки жизни. К слову, в Инстаграм блогера активность подписчиков довольно неплохая, есть и лайки, и просмотры, и даже довольно много положительных отзывов. Есть также сайт астролога на таплинк.

Помимо основной деятельности – консультирования – Юлия Соколова предлагает желающим обучение в собственном филиале школы Константина Дарагана, а также ведет личный закрытый клуб для любителей астрологии.

Контактная информация, цены, услуги

Астролог Юлия Соколова предпочитает исключительно онлайн формат консультаций. Записаться можно на ее сайте – среди ссылок на услуги есть форма обратной связи – или написав в личные сообщения в телеграм или любом другом мессенджере, указанном на сайте.

Список услуг астролога довольно короткий:

Гороскопы и прогнозы: ответ на вопрос; обзор будущего; общий гороскоп на жизнь.

Курсы и вебинары.

Стоимость индивидуальных консультаций составит от 10000р до 20000р. Курсы начинаются от 80 000р за полный формат. Участие в закрытом клубе обойдется желающим 6000р/месяц, подписка на пространство в центре «Открытие» – 1500р/месяц.

Немного реальных отзывов о деятельности астролога Юлии Соколовой

Отзывов действительно немного. Отзывы в социальных сетях Юлии Соколовой мы рассматривать не можем даже не потому, что их всегда можно «накрутить» или почистить, а потому, что ни один из озвученных под постами отзывов не имеет отношения к платным услугам. А сторонние порталы практически не заинтересованы в личности этого астролога, поэтому соответствующих веток для обсуждения просто не предлагают.

Однако нам удалось найти кое-какие отзывы. Нет, не все они негативные, есть довольно хорошие отзывы, где люди пишут, что им реально помогли. Но по большей части в отзывах, конечно, ругаются на курсы, на прогнозы, на саму Юлию Соколову.











Немного выводов

К сожалению, для окончательного вердикта по изученной персоне у нас слишком мало информации. Недостаточно отзывов клиентов, практически нет отзывов от учеников, личность астролога Юлии Соколовой нигде не обсуждают, а по тому, что доступно, ничего определенного не вырисовывается.

Четко можно сказать только одно – прогнозы присылают. А вот какие… Тут, вероятно, как повезет. С обучением у астролога та же история: стандартная информация за большие деньги. Для новичков – как вариант, но слишком уж дорого, учитывая, что подобную информацию можно найти либо гораздо дешевле, либо вообще бесплатно.

Поэтому окончательное решение мы оставляем за вами. Хотя, разумеется, гораздо проще найти менее «проблемного» эксперта-астролога, с большим количеством положительных отзывов. Ну, или хотя бы просто более дешевого.