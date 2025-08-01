“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Экстрасенс Юлия Элайми: раскрутка без практики, отзывов и аудитории

Юлия Элайми – экстрасенс-практик, выбравшая своей миссией научить как можно большее количество людей чувствовать себя и окружающее пространство. Занимается открытием способностей в других людях.

Экстрасенс Юлия Элайми утверждает, что сама обладает экстрасенсорными способностями, а также может обучить других поднять свой уровень экспертности, увеличить доходы, восстановить связь с ресурсами. При этом о себе, то есть о том, откуда у нее самой обнаружились эти способности, а также о том, есть ли у нее соответствующее образование, позволяющее заниматься преподавательской деятельностью, Юлия скромно умалчивает. И пусть концепция увеличения дохода через ауру выглядит странно, дадим эксперту шанс – посмотрим, стоит ли ее обучение вашего времени, сил и денег. Вдруг отзывы о курсах авторства данного эксперта поразят нас результатами?

Важная информация для клиентов

По собственному утверждению обладая паранормальными способностями, экстрасенс Юлия Элайми не подает себя как гадалку или ясновидящую, не работает с клиентами через предсказания. Обратиться к ней за помощью не получится, весь ее список услуг состоит из обучения. На текущий момент в продаже есть следующее:

Базовый курс раскрытия экстрасенсорных способностей: длительность обучения 1 месяц, стоимость – 40000р. Участие в клубе «Золотой мастер нового времени»: 4550р\месяц участия. Полноформатная школа экстрасенсорики и развития паранормальных способностей (ссылка на описание не открылась из-за вирусов). Диагностика на наличие способностей у самой Юлии Элайми или учениц курса. Цена неизвестна. Игра на развитие способностей (ссылка также не открылась).

Формат обучения – онлайн через видео и голосовые сообщения. Для записи нужно писать в телеграм, где бот расскажет все подробности и ответит на волнующие вопросы.

Обзор социальных сетей эксперта

Найти экстрасенса Юлию Элайми и ее школу можно в группе ВК и телеграм канале. В ВК экстрасенс постит мотивационные цитаты, рекламу своих обучающих курсов, личные фото. Подписчиков немного, обратной связи от подписчиков – лайков, отзывов – нет вообще.

Телеграм канал практически полностью копирует группу ВК, за исключением личных фото. Также в телеграм канале есть ссылки на Игру, закрытый канал с проработками. Возможность оставить отзыв закрыта совсем, но есть ссылка на отдельный телеграм канал с отзывами. Правда это не очень помогает, потому что там тоже тишина. Только сама Юлия изредка постит скрины отзывов от неизвестных людей.

Экстрасенс Юлия Элайми: реальные отзывы клиентов

Так как платных экстрасенсорных услуг Юлия Элайми не предлагает, соответственно, отзывов об этом просто нет. Но есть платное же обучение, и казалось бы – вот оно, место, где можно узнать правду, работают ли методики Юлии по открытию способностей. Однако, увы, здесь с отзывами тоже не сложилось.

Немного скринов отзывов, оставленных самой Юлией, немного участия в мини-играх на бесплатную диагностику, один отзыв-стикер, смайлики – это все, что можно изучить для принятия решения о покупке совсем недешевых курсов.

Вывод

К сожалению, мы не можем делать выводы по стикерам и скринам отзывов просто потому, что они абсолютно неинформативны. Однако платных гаданий или обещаний чуда со стороны экстрасенса Юлии Элайми нет, ничьих проблем она не решает, поэтому назвать ее мошенницей или шарлатанкой мы тоже не можем. Обучение – дело сугубо добровольное, вы сами должны понимать, нужно вам это или нет. Хотя… Все же мы бы не рекомендовали подходить к бизнесу и заработку со стороны экстрасенсорики, это довольно странный тезис. Ну, и отзывов по обучению также нет, что является одним из красных флагов при принятии окончательного решения.